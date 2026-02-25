La amnistía en Venezuela se queda a mitad de camino

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
AFA Gate: varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La promesa fue contundente: el 8 de enero, Delcy y Jorge Rodríguez anunciaron la excarcelación de “todos” los detenidos y la promulgación de una Ley de Amnistía. Pero la realidad, según denuncian organizaciones de derechos humanos, es muy distinta. “La ley excluye a más de la mitad de los presos políticos”, afirma con dureza Andreína Baduel, coordinadora del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (CLIPP).
Mientras el chavismo habla de reconciliación, cientos siguen tras las rejas. Entre ellos, 187 militares, decenas de acusados por la Operación Gedeón y el gendarme argentino Nahuel Gallo.
Andreína Baduel no habla solo como activista. También es hermana de Josnars Baduel, preso político desde 2020, y cuarta hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en prisión en 2021 tras denunciar la corrupción y el giro “comunista totalitario” de Hugo Chávez.
“Lamentablemente la ley de amnistía no promueve la justicia, ni la reparación, ni da garantías para que no se repita la represión. Además excluye a más de la mitad de los presos políticos y restringe el retorno de los exiliados”.
Si bien reconoce que algunos detenidos han sido beneficiados, advierte que eso no implica voluntad real de democratización. “No significa que haya una verdadera reconciliación”, sostiene.
Desde la promulgación de la ley, el jueves pasado, han salido unos 95 presos políticos, según denuncian las ONG. Sin embargo, el diputado chavista Jorge Arreaza asegura que ya fueron liberadas 170 personas, de las 379 prometidas.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street cerró en alza impulsada por tecnológicas
LE PUEDE INTERESAR
El robo se llevó puesta a la directora del Louvre
Mientras tanto, alrededor de 400 detenidos quedarían excluidos.
El lunes, en la cárcel de Rodeo I liberaron a 30 presos políticos, entre ellos 11 cadetes arrestados por jugar “Call of Duty”. Pero para los familiares, el proceso es lento, opaco y selectivo.
La comisión especial recibió más de 2.700 solicitudes para acceder a la libertad plena. Además, hay 11.000 venezolanos bajo régimen de presentación que deben iniciar trámites judiciales para eliminar restricciones.
En este escenario aparece la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Según confirmó Andreína Baduel, comparte celda con su hermano en Rodeo I.
Gallo se incorporó a la huelga de hambre de los presos políticos.
Su situación genera creciente preocupación. La ley de amnistía, tal como está redactada, no garantiza su liberación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí