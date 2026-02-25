La amnistía en Venezuela se queda a mitad de camino

La promesa fue contundente: el 8 de enero, Delcy y Jorge Rodríguez anunciaron la excarcelación de “todos” los detenidos y la promulgación de una Ley de Amnistía. Pero la realidad, según denuncian organizaciones de derechos humanos, es muy distinta. “La ley excluye a más de la mitad de los presos políticos”, afirma con dureza Andreína Baduel, coordinadora del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (CLIPP).

Mientras el chavismo habla de reconciliación, cientos siguen tras las rejas. Entre ellos, 187 militares, decenas de acusados por la Operación Gedeón y el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Andreína Baduel no habla solo como activista. También es hermana de Josnars Baduel, preso político desde 2020, y cuarta hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en prisión en 2021 tras denunciar la corrupción y el giro “comunista totalitario” de Hugo Chávez.

“Lamentablemente la ley de amnistía no promueve la justicia, ni la reparación, ni da garantías para que no se repita la represión. Además excluye a más de la mitad de los presos políticos y restringe el retorno de los exiliados”.

Si bien reconoce que algunos detenidos han sido beneficiados, advierte que eso no implica voluntad real de democratización. “No significa que haya una verdadera reconciliación”, sostiene.

Liberaciones a cuentagotas

Desde la promulgación de la ley, el jueves pasado, han salido unos 95 presos políticos, según denuncian las ONG. Sin embargo, el diputado chavista Jorge Arreaza asegura que ya fueron liberadas 170 personas, de las 379 prometidas.

Mientras tanto, alrededor de 400 detenidos quedarían excluidos.

El lunes, en la cárcel de Rodeo I liberaron a 30 presos políticos, entre ellos 11 cadetes arrestados por jugar “Call of Duty”. Pero para los familiares, el proceso es lento, opaco y selectivo.

La comisión especial recibió más de 2.700 solicitudes para acceder a la libertad plena. Además, hay 11.000 venezolanos bajo régimen de presentación que deben iniciar trámites judiciales para eliminar restricciones.

Gallo, en huelga de hambre

En este escenario aparece la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Según confirmó Andreína Baduel, comparte celda con su hermano en Rodeo I.

Gallo se incorporó a la huelga de hambre de los presos políticos.

Su situación genera creciente preocupación. La ley de amnistía, tal como está redactada, no garantiza su liberación.