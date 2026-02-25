Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |Dudas y reclamos

La amnistía en Venezuela se queda a mitad de camino

La amnistía en Venezuela se queda a mitad de camino
25 de Febrero de 2026 | 00:50
Edición impresa

La promesa fue contundente: el 8 de enero, Delcy y Jorge Rodríguez anunciaron la excarcelación de “todos” los detenidos y la promulgación de una Ley de Amnistía. Pero la realidad, según denuncian organizaciones de derechos humanos, es muy distinta. “La ley excluye a más de la mitad de los presos políticos”, afirma con dureza Andreína Baduel, coordinadora del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (CLIPP).

Mientras el chavismo habla de reconciliación, cientos siguen tras las rejas. Entre ellos, 187 militares, decenas de acusados por la Operación Gedeón y el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Andreína Baduel no habla solo como activista. También es hermana de Josnars Baduel, preso político desde 2020, y cuarta hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en prisión en 2021 tras denunciar la corrupción y el giro “comunista totalitario” de Hugo Chávez.

“Lamentablemente la ley de amnistía no promueve la justicia, ni la reparación, ni da garantías para que no se repita la represión. Además excluye a más de la mitad de los presos políticos y restringe el retorno de los exiliados”.

Si bien reconoce que algunos detenidos han sido beneficiados, advierte que eso no implica voluntad real de democratización. “No significa que haya una verdadera reconciliación”, sostiene.

Liberaciones a cuentagotas

Desde la promulgación de la ley, el jueves pasado, han salido unos 95 presos políticos, según denuncian las ONG. Sin embargo, el diputado chavista Jorge Arreaza asegura que ya fueron liberadas 170 personas, de las 379 prometidas.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street cerró en alza impulsada por tecnológicas

LE PUEDE INTERESAR

El robo se llevó puesta a la directora del Louvre

Mientras tanto, alrededor de 400 detenidos quedarían excluidos.

El lunes, en la cárcel de Rodeo I liberaron a 30 presos políticos, entre ellos 11 cadetes arrestados por jugar “Call of Duty”. Pero para los familiares, el proceso es lento, opaco y selectivo.

La comisión especial recibió más de 2.700 solicitudes para acceder a la libertad plena. Además, hay 11.000 venezolanos bajo régimen de presentación que deben iniciar trámites judiciales para eliminar restricciones.

Gallo, en huelga de hambre

En este escenario aparece la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Según confirmó Andreína Baduel, comparte celda con su hermano en Rodeo I.

Gallo se incorporó a la huelga de hambre de los presos políticos.

Su situación genera creciente preocupación. La ley de amnistía, tal como está redactada, no garantiza su liberación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida
Últimas noticias de El Mundo

Mundial y balas, no va: mucho temor por la violencia narco

Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil

¿Y si al expríncipe Andrés le dan cadena perpetua?

“No nos quebraron”: Zelenski desafía a Putin
Policiales
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Bajos instintos: investigan presunto hurto calamitoso
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Información General
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: cómo ver el fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
Deportes
Boca pasó la prueba
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
Vélez recibe a Riestra con la intención de seguir arriba
River arregló de palabra con Coudet y reemplazará a Gallardo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla