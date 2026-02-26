Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |2-1 como local

Barracas dio el golpe ante Tigre con gol de Bruera

26 de Febrero de 2026 | 03:26
Edición impresa

En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central le sacó el invicto a Tigre y lo derrotó 2-1 en una ráfaga en el complemento. De esta forma, tomó respiro y se acomodó en la Zona B del Apertura.

Abrió la cuenta Nacho Russo para el Matador a los 22 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el Guapo dio vuelta la historia en tan solo tres minutos en el complemento: a los 6. Fernando Tobio marcó el 1-1 y a los 9´, el platense Facundo Bruera decretó el triunfo.

 

