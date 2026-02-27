Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Ya hay 55 muertos

Más lluvias agravan la tragedia en Brasil

Más lluvias agravan la tragedia en Brasil
27 de Febrero de 2026 | 02:09
Edición impresa

El estado brasileño de Minas Gerais volvió a amanecer bajo el impacto de lluvias intensas que anegaron calles, obligaron a cerrar carreteras y comercios y agravaron una tragedia que ya dejó 55 muertos. Las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales aumentó mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

La catástrofe comenzó a última hora del lunes con inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes de viviendas que afectaron principalmente a las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, ubicadas a unos 310 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Todas las víctimas fatales fueron halladas en esos municipios. El cuerpo de bomberos informó que 13 personas siguen desaparecidas y que más de 230 fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia. Además, al menos 5.500 residentes debieron abandonar sus hogares.

En Juiz de Fora se declaró el estado de calamidad pública y se ordenó la evacuación de viviendas ubicadas a lo largo de decenas de carreteras. Las autoridades habilitaron escuelas como refugios temporales.

“El martes ya había causado daños y esta madrugada hubo aún más”, relató el reverendo Ananias Simões, pastor en Juiz de Fora, cuya iglesia brinda alojamiento y suministros a los damnificados. “La situación es muy caótica. Todos están haciendo lo posible para asegurarse de que todos se mantengan a salvo”, agregó.

Alerta por más tormentas y riesgos estructurales

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) advirtió que se prevén más lluvias acompañadas de vientos fuertes, con riesgo de cortes de energía, caída de árboles, inundaciones y descargas eléctricas.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Afirman que Maduro no puede pagar su defensa en EE UU tras el bloqueo del Tesoro

LE PUEDE INTERESAR

Declaró Hillary Clinton y señaló en su testimonio que “no tenía idea” de delitos de Jeffrey Epstein

El coronel del cuerpo de bomberos Joselito Oliveira de Paula confirmó que desde el miércoles se recuperaron seis cuerpos más y señaló que las precipitaciones podrían dificultar nuevas tareas de rescate.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante señales de posible colapso estructural, como grietas en paredes, fisuras, puertas trabadas, postes inclinados o ruidos provenientes del suelo. “No esperen. Si hay alguna duda, salgan de la casa”, enfatizó Oliveira de Paula.

Riesgo sanitario y asistencia federal

Ante la magnitud del desastre, la secretaría de Salud de Minas Gerais emitió una alerta epidemiológica para prevenir enfermedades vinculadas al agua contaminada, como la leptospirosis. La defensa civil distribuyó alimentos, colchones, kits de higiene y lonas para las familias afectadas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva informó que fuerzas de seguridad fueron desplegadas para tareas de rescate y asistencia inmediata. El gobierno federal autorizó el desembolso de 3,4 millones de reales (unos 660.000 dólares) para acciones de reconstrucción y ayuda humanitaria.

Un informe de 2023 del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) indicó que casi una cuarta parte de los 540.000 habitantes de Juiz de Fora vive en áreas consideradas de riesgo.

Especialistas advierten que este tipo de eventos extremos son cada vez más frecuentes. “No sabemos cuándo ocurrirán las lluvias intensas, pero sabemos que ocurrirán. La adaptación climática debe ser una prioridad”, sostuvo Natalie Unterstell, directora del Instituto Talanoa.

La tragedia en Minas Gerais se suma a otros desastres recientes en Brasil. En mayo de 2024, inundaciones masivas en Rio Grande do Sul dejaron al menos 185 muertos y pérdidas económicas superiores a los 10.000 millones de reales, en uno de los peores episodios climáticos de la historia del país.

Mientras se esperan nuevas tormentas, Minas Gerais permanece en alerta máxima, con miles de familias desplazadas y equipos de rescate trabajando contrarreloj para evitar que la cifra de víctimas continúe en aumento.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Lanús sigue haciendo historia: ganó la Recopa
Últimas noticias de El Mundo

¡Habló Nahuel Gallo!: la emotiva charla con su mujer

Caso Epstein: Hillary le tiró la pelota a Trump y pide que declare ante el Congreso

Hablan de un intento de “prender la chispa” de un levantamiento en Cuba

Putin usó un misil prohibido contra Ucrania
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla