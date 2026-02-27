Más lluvias agravan la tragedia en Brasil

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE
En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%
VIDEO. La policía agredió a un camarógrafo tras la detención de activistas de Greenpeace
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El estado brasileño de Minas Gerais volvió a amanecer bajo el impacto de lluvias intensas que anegaron calles, obligaron a cerrar carreteras y comercios y agravaron una tragedia que ya dejó 55 muertos. Las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales aumentó mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.
La catástrofe comenzó a última hora del lunes con inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes de viviendas que afectaron principalmente a las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, ubicadas a unos 310 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Todas las víctimas fatales fueron halladas en esos municipios. El cuerpo de bomberos informó que 13 personas siguen desaparecidas y que más de 230 fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia. Además, al menos 5.500 residentes debieron abandonar sus hogares.
En Juiz de Fora se declaró el estado de calamidad pública y se ordenó la evacuación de viviendas ubicadas a lo largo de decenas de carreteras. Las autoridades habilitaron escuelas como refugios temporales.
“El martes ya había causado daños y esta madrugada hubo aún más”, relató el reverendo Ananias Simões, pastor en Juiz de Fora, cuya iglesia brinda alojamiento y suministros a los damnificados. “La situación es muy caótica. Todos están haciendo lo posible para asegurarse de que todos se mantengan a salvo”, agregó.
Alerta por más tormentas y riesgos estructurales
El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) advirtió que se prevén más lluvias acompañadas de vientos fuertes, con riesgo de cortes de energía, caída de árboles, inundaciones y descargas eléctricas.
El coronel del cuerpo de bomberos Joselito Oliveira de Paula confirmó que desde el miércoles se recuperaron seis cuerpos más y señaló que las precipitaciones podrían dificultar nuevas tareas de rescate.
Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante señales de posible colapso estructural, como grietas en paredes, fisuras, puertas trabadas, postes inclinados o ruidos provenientes del suelo. “No esperen. Si hay alguna duda, salgan de la casa”, enfatizó Oliveira de Paula.
Ante la magnitud del desastre, la secretaría de Salud de Minas Gerais emitió una alerta epidemiológica para prevenir enfermedades vinculadas al agua contaminada, como la leptospirosis. La defensa civil distribuyó alimentos, colchones, kits de higiene y lonas para las familias afectadas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva informó que fuerzas de seguridad fueron desplegadas para tareas de rescate y asistencia inmediata. El gobierno federal autorizó el desembolso de 3,4 millones de reales (unos 660.000 dólares) para acciones de reconstrucción y ayuda humanitaria.
Un informe de 2023 del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) indicó que casi una cuarta parte de los 540.000 habitantes de Juiz de Fora vive en áreas consideradas de riesgo.
Especialistas advierten que este tipo de eventos extremos son cada vez más frecuentes. “No sabemos cuándo ocurrirán las lluvias intensas, pero sabemos que ocurrirán. La adaptación climática debe ser una prioridad”, sostuvo Natalie Unterstell, directora del Instituto Talanoa.
La tragedia en Minas Gerais se suma a otros desastres recientes en Brasil. En mayo de 2024, inundaciones masivas en Rio Grande do Sul dejaron al menos 185 muertos y pérdidas económicas superiores a los 10.000 millones de reales, en uno de los peores episodios climáticos de la historia del país.
Mientras se esperan nuevas tormentas, Minas Gerais permanece en alerta máxima, con miles de familias desplazadas y equipos de rescate trabajando contrarreloj para evitar que la cifra de víctimas continúe en aumento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí