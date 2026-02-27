La fuerte caída de Nvidia arrastró a Wall Street

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina
VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE
En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Wall Street cerró en terreno negativo, con una marcada presión sobre el sector tecnológico luego de que la acción de Nvidia sufriera una fuerte caída pese a haber presentado resultados trimestrales récord.
Los papeles de la compañía retrocedieron 5,46%, hasta los 184,89 dólares, lo que implicó una pérdida aproximada de 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil en una sola jornada. La baja tuvo un efecto directo sobre el Nasdaq, índice de fuerte perfil tecnológico, que cayó 1,18%.
El S&P 500, que agrupa a las principales empresas cotizantes de Estados Unidos, perdió 0,54%, mientras que el Dow Jones Industrial Average logró cerrar prácticamente estable, con una leve suba de 0,03%.
El miércoles, Nvidia había informado ingresos por 68.100 millones de dólares, un 73% más que en el mismo período del año anterior, marcando un nuevo récord para la compañía que lidera el mercado de procesadores gráficos utilizados en inteligencia artificial.
Sin embargo, el sólido desempeño no alcanzó para despejar las inquietudes del mercado. Según explicó Jack Ablin, de Cresset, los inversores consideraron que las previsiones presentadas por la empresa “no eran suficientes o no disipaban sus inquietudes sobre la IA”.
El temor radica en que el fuerte ritmo de inversión en infraestructura vinculada a inteligencia artificial pueda desacelerarse en los próximos meses, afectando a la cadena de valor tecnológica y especialmente a Nvidia, cuyos chips son clave para el desarrollo de modelos de IA. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que la demanda de capacidad para inteligencia artificial continúa en “crecimiento exponencial”.
LE PUEDE INTERESAR
Más lluvias agravan la tragedia en Brasil
Y anticipó que las inversiones en infraestructura informática seguirán acelerándose.
No obstante, para Ablin el comportamiento del mercado está actualmente dominado por “el miedo y la emoción”, más que por los fundamentos corporativos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí