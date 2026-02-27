Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Pese a los resultados récord de la tecnológica

La fuerte caída de Nvidia arrastró a Wall Street

La fuerte caída de Nvidia arrastró a Wall Street
27 de Febrero de 2026 | 02:10
Edición impresa

Wall Street cerró en terreno negativo, con una marcada presión sobre el sector tecnológico luego de que la acción de Nvidia sufriera una fuerte caída pese a haber presentado resultados trimestrales récord.

Los papeles de la compañía retrocedieron 5,46%, hasta los 184,89 dólares, lo que implicó una pérdida aproximada de 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil en una sola jornada. La baja tuvo un efecto directo sobre el Nasdaq, índice de fuerte perfil tecnológico, que cayó 1,18%.

El S&P 500, que agrupa a las principales empresas cotizantes de Estados Unidos, perdió 0,54%, mientras que el Dow Jones Industrial Average logró cerrar prácticamente estable, con una leve suba de 0,03%.

El miércoles, Nvidia había informado ingresos por 68.100 millones de dólares, un 73% más que en el mismo período del año anterior, marcando un nuevo récord para la compañía que lidera el mercado de procesadores gráficos utilizados en inteligencia artificial.

Sin embargo, el sólido desempeño no alcanzó para despejar las inquietudes del mercado. Según explicó Jack Ablin, de Cresset, los inversores consideraron que las previsiones presentadas por la empresa “no eran suficientes o no disipaban sus inquietudes sobre la IA”.

El temor radica en que el fuerte ritmo de inversión en infraestructura vinculada a inteligencia artificial pueda desacelerarse en los próximos meses, afectando a la cadena de valor tecnológica y especialmente a Nvidia, cuyos chips son clave para el desarrollo de modelos de IA. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que la demanda de capacidad para inteligencia artificial continúa en “crecimiento exponencial”.

LE PUEDE INTERESAR

Más lluvias agravan la tragedia en Brasil

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Afirman que Maduro no puede pagar su defensa en EE UU tras el bloqueo del Tesoro

Y anticipó que las inversiones en infraestructura informática seguirán acelerándose.

No obstante, para Ablin el comportamiento del mercado está actualmente dominado por “el miedo y la emoción”, más que por los fundamentos corporativos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
Últimas noticias de El Mundo

¡Habló Nahuel Gallo!: la emotiva charla con su mujer

Caso Epstein: Hillary le tiró la pelota a Trump y pide que declare ante el Congreso

Hablan de un intento de “prender la chispa” de un levantamiento en Cuba

Putin usó un misil prohibido contra Ucrania
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla