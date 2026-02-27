La fuerte caída de Nvidia arrastró a Wall Street

Wall Street cerró en terreno negativo, con una marcada presión sobre el sector tecnológico luego de que la acción de Nvidia sufriera una fuerte caída pese a haber presentado resultados trimestrales récord.

Los papeles de la compañía retrocedieron 5,46%, hasta los 184,89 dólares, lo que implicó una pérdida aproximada de 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil en una sola jornada. La baja tuvo un efecto directo sobre el Nasdaq, índice de fuerte perfil tecnológico, que cayó 1,18%.

El S&P 500, que agrupa a las principales empresas cotizantes de Estados Unidos, perdió 0,54%, mientras que el Dow Jones Industrial Average logró cerrar prácticamente estable, con una leve suba de 0,03%.

El miércoles, Nvidia había informado ingresos por 68.100 millones de dólares, un 73% más que en el mismo período del año anterior, marcando un nuevo récord para la compañía que lidera el mercado de procesadores gráficos utilizados en inteligencia artificial.

Sin embargo, el sólido desempeño no alcanzó para despejar las inquietudes del mercado. Según explicó Jack Ablin, de Cresset, los inversores consideraron que las previsiones presentadas por la empresa “no eran suficientes o no disipaban sus inquietudes sobre la IA”.

El temor radica en que el fuerte ritmo de inversión en infraestructura vinculada a inteligencia artificial pueda desacelerarse en los próximos meses, afectando a la cadena de valor tecnológica y especialmente a Nvidia, cuyos chips son clave para el desarrollo de modelos de IA. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que la demanda de capacidad para inteligencia artificial continúa en “crecimiento exponencial”.

Y anticipó que las inversiones en infraestructura informática seguirán acelerándose.

No obstante, para Ablin el comportamiento del mercado está actualmente dominado por “el miedo y la emoción”, más que por los fundamentos corporativos.