Deportes

Lanús quiere otro triunfo ante un inestable Talleres

9 de Febrero de 2026 | 01:39
La Zona A se completará con el partido que en el Sur del Gran Buenos Aires jugarán Lanús ante Talleres de Córdoba desde las 19:15, partido que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades difernetes: mientras que el Grana mantuvo la base del año pasado y está aceitado en lo futbolístico, la T todavía no encuentra su mejor forma y en la semana su entrenador Carlos Tevez estuvo a punto de perder su lugar en la Copa Argentina, competencia en la que avanzó con muchísimo sufrimiento.

Lanús suma 7 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Talleres de Córdoba tiene 3 puntos. Y como local ha sido prácticamente imbatible: ganó 8 de sus últimos 9 partidos en el Estadio Ciudad de Lanús

LOS EQUIPOS

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino

Talleres de Córdoba: Así, el Matador formaría con Guido Herrera; Schott, Matías Catalán, Palomino y Gabriel Báez; Ortegoza, Matías Galarza y Sforza; Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez.

Cancha: La Fortaleza.

Hora: 19:15.

Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina

Gano el City y sigue como escolta de Arsenal

TV: ESPN Premium.

Árbitro:Nicolás Lamolina.

