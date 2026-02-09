Lanús quiere otro triunfo ante un inestable Talleres

De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
La Zona A se completará con el partido que en el Sur del Gran Buenos Aires jugarán Lanús ante Talleres de Córdoba desde las 19:15, partido que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades difernetes: mientras que el Grana mantuvo la base del año pasado y está aceitado en lo futbolístico, la T todavía no encuentra su mejor forma y en la semana su entrenador Carlos Tevez estuvo a punto de perder su lugar en la Copa Argentina, competencia en la que avanzó con muchísimo sufrimiento.
Lanús suma 7 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Talleres de Córdoba tiene 3 puntos. Y como local ha sido prácticamente imbatible: ganó 8 de sus últimos 9 partidos en el Estadio Ciudad de Lanús
Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino
Talleres de Córdoba: Así, el Matador formaría con Guido Herrera; Schott, Matías Catalán, Palomino y Gabriel Báez; Ortegoza, Matías Galarza y Sforza; Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez.
Cancha: La Fortaleza.
Hora: 19:15.
TV: ESPN Premium.
Árbitro:Nicolás Lamolina.
