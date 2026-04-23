La UCR de La Plata reunió a sus ex presidentes desde 1983

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Durante el encuentro creó un consejo asesor y buscó transmitir un mensaje de unidad
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En una clara señal de fortaleza institucional y política, la Unión Cívica Radical (UCR) de La Plata llevó a cabo este miércoles la sesión constitutiva de su flamante “Consejo de Ex Presidentes”, un órgano consultivo que reúne a quienes condujeron el partido en la Ciudad desde la recuperación democrática hasta la actualidad.
Al encuentro, convocado por el presidente de la Junta Central, Pablo Nicoletti, se dieron cita dirigentes de distintas generaciones para formalizar este nuevo ámbito de consulta, instituido mediante la Resolución Nº4/2026 de la Mesa de conducción, integrada también por Leandro Bazze, Guillermo Anderson y Emanuel Jauregui.
Participaron de la reunión los miembros de la Mesa de la Junta Central y los ex presidentes Miguel Bazze, Miguel Berri, Dardo Pérez, Gustavo Cremaschi, Claudio Frangul y Diego Rovella. También fueron mencionados como ausentes con aviso Fernando Gando y Marcelo Uriarte. Junto a Nicoletti, analizaron los desafíos de la UCR en el actual escenario político nacional, provincial y municipal.
Al inicio de la jornada se realizó un sentido homenaje a los ex presidentes del partido fallecidos: Carlos Chercoff, Daniel Castro, Ricardo Berri, Fernando Acedo y Sergio Panella, destacando su aporte a la consolidación del radicalismo platense.
“En tiempos de extrema volatilidad y de discursos que cuestionan a la política, el radicalismo de La Plata decide afirmarse en su historia, en sus valores y en la experiencia de quienes han conducido el partido en momentos complejos”, expresó Pablo Nicoletti durante la apertura. “Este Consejo demuestra que somos un partido orgánico, con orden e institucionalidad. La experiencia de todos ellos es un activo estratégico para la conducción actual”, agregó.
Según se indicó, el encuentro no fue meramente protocolar ya que la dirigencia radical abordó un temario relevante que incluyó el impacto de la macroeconomía sobre la clase media y los sectores productivos, históricas bases de representación del partido.
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En el plano provincial, se debatió la necesidad de avanzar hacia la autonomía electoral de la provincia de Buenos Aires y el desdoblamiento de los comicios como herramienta para fortalecer las instituciones provinciales. Asimismo, se evaluó el desempeño del bloque de concejales y la situación general de la gestión municipal en La Plata.
Finalmente, de cara a las elecciones internas convocadas para el próximo 7 de junio, los presentes coincidieron en que el Consejo de Ex Presidentes tendrá un rol clave para garantizar el diálogo, promover consensos y sostener la convivencia democrática, contribuyendo a que la renovación de autoridades fortalezca al partido frente a los desafíos electorales que se avecinan.
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