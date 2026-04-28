Buscando un triunfo, el Pincha visita al Halcón

Luego de ganar el clásico, los dirigidos por Jonatan Schunke quieren sacar provecho del impulso anímico de dicha victoria en su visita a Defensa y Justicia. El Pincha necesita descontar puntos si quiere aspirar a meterse entre los cuatro mejores de la zona B y clasificar a los playoff del Torneo Proyección 2026 para luchar por el título. Hoy por hoy, Estudiantes marcha décimo con doce unidades y a ocho de Lanús, que es el último equipo que se estaría metiendo en la siguiente fase del campeonato a falta de siete fechas por disputarse.

Luego de volver al triunfo como local nada más ni nada menos que ante Gimnasia, ganándole 1-0 con gol de Franco Domínguez Ávila, ahora la escuadra albirroja deberá apuntar a sumar de a tres fuera de casa, una materia pendiente en lo que va del actual certamen y que deberá mejorar si pretende tener aspiraciones de clasificarse, ya que en cinco presentaciones logró empatar en cero ante Colón y Quilmes en las dos primeras fechas, pero luego perdió 2-1 con Atlético Rafaela, por idéntico resultado con Boca en la sexta fecha y ante Huracán 1-0 en la Quemita.

Enfrente, estará Defensa y Justicia, que marcha tercero en el grupo con 20 puntos y viene de ganarle a Tigre como visitante 1-0. Además, los de Florencio Varela hace seis partidos que no pierden y en su última presentación como local, aplastaron 8-0 a San Martín de San Juan.

Para este encuentro, Schunke decidió convocar a los siguientes nombres: Rodrigo Borzone, Martino Botti, Matías Magdaleno, Benjamín Crivaro, Máximo Desábato, Dante Porcel, Nicolás Spaltro, Valente Pierani, Joaquín Pereyra, Bautista Molinari, Jorge Georgieff, Lucas Cornejo, Thiago González, Agustín Traina, Leandro Alcaraz, Benjamín Maliani, Franco Basualdo, Martín Naser, Francisco Silveti, Benjamín Sagües Barreiro, Santino Daneri y Nahuel Bazán.

El partido entre el Halcón y el Pincha se disputará a partir de las 15:00 hs en el estadio Norberto Tomaghello y será televisado por LPF Play y Estudiantes Play.