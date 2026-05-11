Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El cambió tiene dos ejes: la inclusión y la defensa de las incumbencias

CAUBA: el nuevo nombre del colegio de los arquitectos que generó debate

CAUBA: el nuevo nombre del colegio de los arquitectos que generó debate
11 de Mayo de 2026 | 02:02
Edición impresa

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires dejará atrás la sigla con la que fue identificado durante casi cuarenta años. Desde ahora, y tras la sanción de la Ley Provincial Nº 15.545, la entidad pasará a denominarse Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (CAUBA), un cambio que busca reflejar transformaciones institucionales, sociales y profesionales dentro del ámbito de la arquitectura.

Desde el Colegio explicaron que la decisión no apunta únicamente a renovar la imagen institucional, sino también a actualizar la representación de la profesión y reafirmar algunas de sus incumbencias históricas.

Uno de los principales fundamentos del cambio tiene que ver con la representación de género. La nueva denominación reemplaza el sustantivo masculino “Arquitectos” por el concepto disciplinar de “Arquitectura”, con el objetivo de abarcar a todos los matriculados sin distinción.

Pero además, el nuevo nombre incorpora de manera explícita el “Urbanismo”, un aspecto que desde el Colegio consideran central dentro de la formación académica y del ejercicio profesional de la arquitectura. En ese sentido, la conducción provincial sostuvo que el agregado busca visibilizar y defender una incumbencia específica frente al avance de otras profesiones sobre temas vinculados al ordenamiento territorial y la planificación urbana.

Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde el Distrito I La Plata coincidieron en la importancia de defender el urbanismo como parte de las incumbencias profesionales, aunque plantearon que la discusión podría haber sido más amplia y abarcar otros aspectos vinculados al ejercicio de la profesión.

Además, desde el distrito local sostuvieron que la modificación de la ley “podría haber sido una oportunidad para discutir y actualizar otros temas importantes vinculados al ejercicio profesional, el funcionamiento institucional y los nuevos desafíos de la profesión, más allá de la cuestión del nombre en sí mismo”.

LE PUEDE INTERESAR

En Berisso se realizó la primera edición del Festival del Alfajor

LE PUEDE INTERESAR

La Plata será sede del 1º Congreso Nacional de Sociológos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Confirman la compra de armas no letales para uso de agentes municipales

Preparan un “tarifazo” en el boleto del tren

El caso Adorni divide al Gobierno y crece el costo político de sostenerlo

Vence el congelamiento de precios de YPF

Expectativa por el tratamiento de la licitación de los micros en el Concejo

Aguante, Gimnasia: el Lobo está en Cuartos

Un mano a mano con historia

Séptimo triunfo al hilo del Lobo y ahora va por River en el Monumental
Últimas noticias de La Ciudad

Viajes, bronca y conflicto sin freno: fuerte cruce entre taxistas y ubers

UNLP: se viene otro paro en colegios y facultades

No levanta el comercio platense: la actividad lleva 13 trimestres en baja

Pymes: las ventas minoristas cayeron un 3,2% interanual
Espectáculos
Vuelve Mocedades: “Nuestro sello es la polifonía”
“Exit 8”: el terror de lo cotidiando en el laberinto del subte
La leyenda continúa Mirtha Legrand volvió a la tevé
Lo que dejaron los Premios Platino: Francella y “El Eternauta”, coronados de gloria
Trueno fue a lo de Jimmy Fallon y se encontró con Mick Jagger
Información General
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Desafiaron el mar en plena ciclogénesis y debieron ser rescatados
Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Deportes
Aguante, Gimnasia: el Lobo está en Cuartos
Este Lobo sorprendente se supera en cada alegría
Séptimo triunfo al hilo del Lobo y ahora va por River en el Monumental
No hubo línea de tres y el Pata puso a Seoane como titular
Un mano a mano con historia
Policiales
Tolosa violenta: con el delito estallado, hubo otro baleado
Dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo
Ataque a machetazos en el microcentro platense
El supuesto acosador de alumnas se presentó en la sede de la comisaría 5ª
Ya le había disparado a una pareja y ahora golpeó a otra: cayó en Romero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla