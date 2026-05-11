CAUBA: el nuevo nombre del colegio de los arquitectos que generó debate

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires dejará atrás la sigla con la que fue identificado durante casi cuarenta años. Desde ahora, y tras la sanción de la Ley Provincial Nº 15.545, la entidad pasará a denominarse Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (CAUBA), un cambio que busca reflejar transformaciones institucionales, sociales y profesionales dentro del ámbito de la arquitectura.

Desde el Colegio explicaron que la decisión no apunta únicamente a renovar la imagen institucional, sino también a actualizar la representación de la profesión y reafirmar algunas de sus incumbencias históricas.

Uno de los principales fundamentos del cambio tiene que ver con la representación de género. La nueva denominación reemplaza el sustantivo masculino “Arquitectos” por el concepto disciplinar de “Arquitectura”, con el objetivo de abarcar a todos los matriculados sin distinción.

Pero además, el nuevo nombre incorpora de manera explícita el “Urbanismo”, un aspecto que desde el Colegio consideran central dentro de la formación académica y del ejercicio profesional de la arquitectura. En ese sentido, la conducción provincial sostuvo que el agregado busca visibilizar y defender una incumbencia específica frente al avance de otras profesiones sobre temas vinculados al ordenamiento territorial y la planificación urbana.

Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde el Distrito I La Plata coincidieron en la importancia de defender el urbanismo como parte de las incumbencias profesionales, aunque plantearon que la discusión podría haber sido más amplia y abarcar otros aspectos vinculados al ejercicio de la profesión.

Además, desde el distrito local sostuvieron que la modificación de la ley “podría haber sido una oportunidad para discutir y actualizar otros temas importantes vinculados al ejercicio profesional, el funcionamiento institucional y los nuevos desafíos de la profesión, más allá de la cuestión del nombre en sí mismo”.