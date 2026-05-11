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El Mundo |ALARMA POR UN BROTE DE NOROVIRUS A BORDE DEL CARIBBEAN PRINCESS

Crisis sanitaria en un barco turístico en el Caribe

Crisis sanitaria en un barco turístico en el Caribe

El crucero atracará hoy en Puerto Cañaveral / Web

11 de Mayo de 2026 | 03:42
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Un brote de norovirus encendió las alarmas sanitarias en el Caribe tras afectar a más de 100 personas a bordo de un crucero de la compañía Princess Cruises que había partido desde Florida. Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, al menos 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación presentaron síntomas compatibles con gastroenteritis aguda durante el viaje del buque Caribbean Princess.

El crucero había zarpado el 29 de abril desde Fort Lauderdale con miles de turistas a bordo para recorrer distintos destinos caribeños. Sin embargo, pocos días después comenzaron a detectarse cuadros de vómitos, diarrea, fiebre y deshidratación, síntomas típicos del norovirus, un patógeno extremadamente contagioso que suele propagarse con rapidez en espacios cerrados y con alta circulación de personas.

Ante la situación, la empresa reforzó los protocolos de higiene y desinfección, suspendió algunas actividades grupales y aisló a decenas de pasajeros en sus camarotes para intentar frenar el contagio. El barco transporta a más de 3.100 personas, por lo que las autoridades consideran que el brote alcanzó una magnitud importante. El norovirus es una de las principales causas de emergencias sanitarias en cruceros debido a su facilidad de transmisión a través de alimentos, superficies contaminadas o contacto cercano entre personas.

Además, puede sobrevivir durante varios días en objetos y ambientes comunes.

Se espera que el Caribbean Princess atraque hoy en Puerto Cañaveral, donde será sometido a una inspección sanitaria antes de volver a zarpar.

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