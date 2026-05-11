El premier Starmer bajo fuego en Reino Unido

El premier Keir Starmer y su esposa Victoria al llegar al centro de votación el jueves pasado en el centro de Londres / AFP

La presión sobre el primer ministro británico Keir Starmer crece dentro de su propio partido tras una dura derrota electoral que dejó al oficialismo en estado de alarma. Los malos resultados en las elecciones locales de Inglaterra y en las votaciones regionales de Escocia y Gales dispararon pedidos de renuncia y abrieron un debate interno sobre el futuro del liderazgo laborista.

Starmer intenta resistir el golpe con un discurso previsto para hoy lunes, en el que buscará convencer a sus críticos de que todavía puede recuperar el rumbo del gobierno. Sin embargo, varios legisladores consideran que su gestión perdió impulso apenas dos años después de haber llegado al poder con una victoria contundente.

La diputada Catherine West advirtió incluso que podría impulsar una interna partidaria si el premier no ofrece señales claras de cambio. Mientras tanto, la ex viceprimera ministra Angela Rayner reclamó una renovación de estrategia, aunque evitó pedir abiertamente la salida de Starmer.

El gobierno enfrenta críticas por la falta de crecimiento económico, el aumento del costo de vida y las dificultades para mejorar servicios públicos.

También quedó golpeado por polémicas políticas, entre ellas el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, debido a sus vínculos con el fallecido financista Jeffrey Epstein.

El escenario electoral mostró además un avance de fuerzas alternativas como Reform UK y el Partido Verde, reflejando una creciente fragmentación política en el Reino Unido.

Starmer apuesta ahora a un ambicioso programa legislativo que será presentado por Carlos III durante la apertura oficial del Parlamento. Uno de los ejes será acercar nuevamente al país a la Unión Europea, buscando aliviar algunas de las consecuencias económicas del Brexit.