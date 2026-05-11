Hungría finalmente cerró el ciclo de Orbán

Peter Magyar fue oficialmente elegido el sábado último como nuevo jefe de gobierno de Hungría y puso fin a una era política marcada por el liderazgo del nacionalista Viktor Orbán, quien gobernó el país durante 16 años consecutivos. La votación parlamentaria confirmó el cambio de rumbo que ya había comenzado a perfilarse tras la contundente victoria opositora en las elecciones de abril.

En su primer discurso ante el Parlamento, Magyar buscó marcar diferencias con su antecesor y prometió una gestión enfocada en el servicio público.

“No reinaré en Hungría, sino que serviré a mi país”, afirmó el nuevo mandatario, en una frase interpretada como una crítica indirecta al estilo de conducción de Orbán.

El flamante primer ministro también destacó que “millones de personas optaron por el cambio”, reflejando el desgaste que acumuló el histórico líder conservador tras años de tensiones con la Unión Europea por temas vinculados al estado de derecho, la libertad de prensa y la independencia judicial.

Desde Bruselas llegaron rápidas felicitaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró “la esperanza y la promesa de renovación”, mientras que el titular del Consejo Europeo, António Costa, habló de “un nuevo capítulo” para Hungría.