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DESDE LAS 19 EN BRASIL

San Lorenzo va por el triunfo y la clasificación

X (@SanLorenzo)

Por Redacción

El Cuervo visita al Santos en Vila Belmiro, muy bien perfilado para lograr meterse en la próxima fase de la Copa Sudamericana. De ganar, la escuadra de Gustavo Álvarez asegurará la clasificación.

Los de Boedo, volverán a tener acción tras lo que fue la dura eliminación por penales ante River, en un partido donde jugó con uno menos gran parte del encuentro, pero que lo tuvo a segundos de llevarse una clasificación épica del Monumental, que Juan Fernando Quintero dejó trunca.

Por el lado del conjunto brasileño, debe ganar, ya que de lo contrario quedará muy complicado a falta de un partido por disputarse de la fase de grupos.

Con la novedad de la convocatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de Neymar, que no podrá estar por un golpe sufrido por la fecha 16 del torneo local. El Peixe está necesitado de sumar en su casa para seguir con esperanzas.

Por otra parte, los paulistas, vienen de caer por el Brasileirao el pasado fin de semana, ante Coritiba 3-0 y luchan por no descender, ya que se encuentran con 18 puntos en el fondo de la tabla, mismas unidades que Corinthians que hoy sería el último equipo en bajar a Serie B. Si bien aún queda mucho torneo por delante, los ánimos están bastante caldeados en el mundo alvinegro.

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