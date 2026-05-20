Barracas perdió en Chile y se quedó afuera

El conjunto de Rubén Darío Insúa cayó ante Audax Italiano como visitante por 2-0 y a falta de una fecha, se quedó sin chances de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. En su primer experiencia continental, el Guapo no pudo ganar siquiera un partido, y con tres unidades producto de tres empates y una derrota, se despidió de la segunda competencia en importancia a nivel sudamericano.

Los goles para la escuadra tana, fueron obra de Daniel Piña y Coelho. Para cerrar su participación, Barracas visitará a Vasco da Gama la próxima semana.