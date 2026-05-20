El gobierno boliviano va a denunciar a Morales

El gobierno de Bolivia llevará hoy ante la OEA una denuncia por lo que considera una “estrategia desestabilizadora” vinculada al expresidente Evo Morales y a sectores movilizados que exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz. El canciller Fernando Aramayo afirmó que las protestas y disturbios registrados en los últimos días representan “un atentado contra la democracia y la estabilidad política”. Según sostuvo, algunas marchas dejaron de ser reclamos sociales para convertirse en acciones violentas y sediciosas.

La denuncia surge tras una jornada marcada por saqueos y choques con la Policía en distintos puntos del país. El gobierno también pedirá a la OEA que mande una misión internacional para verificar la situación política y social. En tanto, continúan las protestas en La Paz y El Alto, donde transportistas, maestros rurales y organizaciones vecinales marchan contra la inflación, la falta de combustible, la escasez de dólares y la crisis económica.