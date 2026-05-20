Operativo por una amenaza a balazos en City Bell

Un joven de 22 años y, una chica de 19, fueron aprehendidos durante dos allanamientos realizados en el marco de una investigación por un episodio ocurrido hace unos días en City Bell, donde hubo tiros y amenazas.

Se informó que durante esos procedimientos -uno de ellos en 56 entre 20 y 21 y el otro en 21D en 457 y 458- la Policía secuestró una pistola que registraba un pedido activo de incautación, en relación a un hecho de robo.

El incidente que motivó la pesquisa tuvo lugar el 11 de mayo en una vivienda que está en la calle 461 entre 20 y 21.

De acuerdo a la denuncia, en esa ocasión un joven estaba en la vereda de su casa cuando vio pasar a un hombre y una mujer circulando en una moto, momento en que comenzaron los insultos.

El sospechoso volvió a los pocos minutos y creció la discusión. Hubo al menos tres disparos hacia el suelo, cerca de la víctima, y la pareja luego escapó en la motocicleta a toda velocidad.