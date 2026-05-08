Wall Street frena su rally por la tensión con Irán

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Wall Street cerró ayer en terreno negativo, luego de varias jornadas de récords, mientras los inversores aguardan señales concretas sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente. El mercado moderó el optimismo del miércoles y optó por una postura más cautelosa ante la falta de avances diplomáticos confirmados.
El índice Dow Jones cayó un 0,63%, mientras que el tecnológico Nasdaq perdió un 0,13%. Por su parte, el S&P 500 retrocedió un 0,38%, después de haber marcado nuevos máximos históricos al inicio de la jornada.
“El mercado está un poco cansado después de un alza bastante sostenida desde finales de marzo”, explicó Tom Cahill, de Ventura Wealth Management. Los analistas señalaron que el entusiasmo de los operadores se enfrió a la espera de una respuesta oficial de Teherán a la propuesta de paz impulsada por la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump había afirmado el miércoles que veía “muy posible” alcanzar un acuerdo con Irán, aunque al mismo tiempo volvió a amenazar con retomar los bombardeos si fracasan las conversaciones. Desde Teherán indicaron que la propuesta estadounidense está “en examen”, aunque acusaron a Washington de intentar forzar una “rendición”.
En paralelo, el petróleo registró una leve baja y crecieron las preocupaciones sobre el impacto económico del conflicto y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Los inversores también siguieron de cerca la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y esperan ahora el informe oficial de empleo de abril, que se publicará este viernes.
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