Esperan una definición de la Corte Suprema sobre los camaristas desplazados

La Corte podría avanzar, al menos esperan, esta semana sobre los casos de los camaristas trasladados a los tribunales de Comodor Py, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli, quienes fueron removidos de sus cargos por la mayoría del Frente de Todos del Senado.

El máximo tribunal se reúne por videoconferencia hoy y el jueves para una posible decisión, por dos vías: aceptar el per saltum que hace más de 15 días presentaron los tres jueces y fallar sobre si el trámite inédito fue constitucional o no. La otra pasaría por esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decida esta semana, tras recibir un informe del Senado, si fue constitucional o no la revisión de los traslados.

Mientras, el juez Castelli, cuyo pliego como integrante del Tribunal Oral Federal número 7 fue rechazado por el Senado, insistió ayer en afirmar que espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre lo que definió como su “remoción arbitraria e ilegal”.

Además, consignó que en la víspera presentó otro escrito ante la Corte Suprema en el que objetó la “decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de “activar” lo que él considera una “remoción arbitraria”.

“Este recurso ante la Corte se suma al per saltum que ya había presentado en esa misma instancia y estoy a la espera de una decisión”, aseguró el magistrado.

Castelli -quien reiteró que se tomará una licencia de 15 días- acudió a la Corte Suprema de Justicia luego de que el Senado de la Nación aprobada el rechazo de su traslado al Tribunal Oral Federal 7 de la capital federal, dispuesto durante la gestión de Cambiemos a través de un decreto, sin ser sometido al aval de la Cámara alta.

En declaraciones formuladas ayer por la mañana a una radio porteña, detalló que los 15 días de licencia que pidió corresponden a “una vacaciones adeudadas”.

El Senado -a instancias de una decisión tomada por mayoría en el seno del Consejo de la Magistratura, luego refrendada por el Poder Ejecutivo y enviada para su aval al Senado- decidió dejar sin efecto los traslados del juez Castelli y de los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Contra casación

Castelli cuestionó a la Cámara Federal de Casación Penal, que el viernes pasado -en línea con lo resuelto por el Senado- dispuso que Castelli, Bruglia y Bertuzzi debían retornar a sus juzgados de origen, es decir que dio por cesadas las subrogancias que ejercían por decisión de un decreto de Mauricio Macri.

“La Cámara de Casación sabía que la Corte estaba estudiando el asunto y lo más prudente era que la Corte se encargue de decirme dónde tengo que trabajar; en lugar de eso, tres jueces se metieron y dijeron `Castelli, tiene que ir a San Martín”, dijo el magistrado al referirse a la orden que recibió para que retorne a su tribunal de origen, un Tribunal Oral Federal de San Martín.

Castelli explicó que no fue al Senado a defender su traslado en el marco de la audiencia pública de rigor que se realizó en el marco del tratamiento de su pliego por su cuestionamiento a todo el trámite, y cuestionó que el tema haya avanzado a “máxima velocidad” para removerlo, según juzgó. “El Consejo no me invitó para plantear mi posición, yo planteé tres nulidades y nunca me contestaron, lo comunicaron al Ejecutivo y del Ejecutivo fue al Senado, donde lo resolvieron con máxima velocidad”, indico Castelli.

“Si esta maniobra se plasma, dejo de ser el juez natural” ante el Tribunal Oral Federal número 7, dijo Castelli, y dijo que en esa instancia “hay procesos abiertos respecto de la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)”, al aludir a la causa de los cuadernos.

El magistrado consideró que en su caso “se ha tomado un atajo ilegal”.