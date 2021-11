Atraparon al abogado acusado por un atropello mortal en Vicente López

El abogado que estaba prófugo desde hacía tres meses, tras haber atropellado y matado con su camioneta a un piloto de aviones que circulaba en moto, con el que había tenido una discusión de tránsito en el partido bonaerense de Vicente López, fue detenido ayer durante un allanamiento en la vivienda de un hermano, en la localidad bonaerense de Don Torcuato, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Santiago Tomás Mazzini (37), quien ya fue indagado y se negó a declarar ante el fiscal Martín Gómez, mientras su defensa evalúa presentar su versión de los hechos por escrito.

Mazzini fue localizado por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Vicente López y de la DDI de San Isidro en una casa de la calle Obligado al 900, donde se ocultaba.

La propiedad pertenece a un hermano de Mazzini y hasta allí llegaron los investigadores, gracias al análisis de escuchas telefónicas que había ordenado el fiscal Gómez.

“Interceptamos una llamada donde el padre del imputado hizo un comentario con el que logramos ubicarlo”, precisó una fuente directamente vinculada a la investigación.

El allanamiento se hizo a las 6 de la mañana con una veintena de policías y el abogado de la AFIP fue encontrado mientras dormía en un colchón tirado sobre el piso de una de las habitaciones.

Mazzini está acusado del “homicidio simple” de Julián Gustavo Giménez (28), un piloto de Aerolíneas Argentinas al que embistió con su camioneta tras una pelea de tránsito en Vicente López.

En tanto, el fiscal Gómez aseguró que espera poder agotar las medidas de prueba que queden pendientes lo antes posible, para primero pedir la prisión preventiva y luego poder requerir la elevación a juicio de la causa”.

Por el caso, Gustavo Jiménez, padre de la vìctima, pidió que “no salga libre”, aunque afirmó que con su familia tratan de “no entrar en el revanchismo, ni en el odio”.

“Espero que no salga libre, que pague, nuestro abogado se está encargando de eso. Lo único que tratamos de luchar como familia es de no entrar en el revanchismo ni en el odio, que es lo que no nos hace bien a nosotros, poder reconstruir nuestras vidas en base al amor que nos tenemos y no queremos bajarnos de ahí, porque nos mantiene fuertes”, expresó el hombre.

“El tipo se escapó, este tipo asesinó, tuvo la intención de hacerlo porque nadie le tira encima un auto a un motociclista sin posibilidad de escape sino es para lastimarlo. Así que eso está probado y tendrá que pagar por eso”, concluyó.