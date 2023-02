Guido Carrillo: “Tenemos que mejorar y lo sabemos”

Luego de muchos años lejos de Estudiantes, finalmente Guido Carrillo tuvo su regreso al club. Y pese a haber estado desde el arranque ante Arsenal, el mismo no colmó sus expectativas dentro de un equipo el cual entiende que tiene mucho por mejorar.

Ante esto, el nacido en Magdalena se mostró autocrítico por el 1 a 1 del sábado en el Julio Humberto Grondona pero confiado en que el Pincha mejorará paulatinamente.

- ¿Con qué sensaciones te quedaste?

- No del todo contento porque fuimos a buscar los tres puntos, claramente. No fue el partido que planeamos. Quizás los primeros minutos sí, lo hicimos bien hasta el gol. Y creo que ahí es en donde fallamos, en no poder mantener el juego que iniciamos.

“Si queremos pelear donde decimos que vamos a pelear, tenemos que mejorar”, indicó.

- ¿Cómo te sentiste?

- Bien. La idea era jugar más o menos ese tiempo. Venía de una inactividad grande. La verdad que, dentro de todo, en ese sentido fue positivo.

- ¿Qué creés que faltó?

- Mantener esa idea de juego que tuvimos al inicio, llegando de buena manera, por afuera, sin poder terminar quizás el último pase de la mejora forma. Creo que eso. El gol nos afectó mucho, pero hay que sobreponerse porque esas cosas nos van a pasar. Así que hay que trabajar para eso.

- En el segundo tiempo no se los vio igual.

- Sin dudas que hay una autocrítica y que el segundo tiempo no salimos de la misma forma en que lo habíamos hecho el primero, que es lo ideal. Pero no hay excusas. La verdad es que tenemos que mejorar y lo sabemos. Es el segundo partido y seguramente lo hagamos.

- ¿Cómo viviste la semana previa y cómo te viste en cancha?

- Con felicidad. Estoy en el lugar donde quería estar, la verdad. Obviamente que cuando arranca la competición son los resultados los que van cambiando el humor. Pero estoy feliz de estar acá. Voy a hacer todo para hacer las cosas bien. Para crecer y para que siga creciendo el club. Creo que el camino es este, el de los primeros minutos. Tenemos que mejorar, como lo dije antes. Y vamos a hacer hincapié en eso.

- ¿Notaste errores de concepto o de no poder controlar el partido?

- Creo que nos vimos afectados por el gol de ellos. No sé si tuvimos errores conceptuales, pero sí mentalmente tenemos que ser más sólidos y más fuertes porque estas cosas van a pasar, tanto acá como en todas las canchas. Entonces, si queremos pelear donde decimos que vamos a pelear, tenemos que mejorar.

- ¿Cómo viste el gol de Arsenal? ¿Esa salida estaba ensayada?

- Son jugadas que salen en el momento. Si es una pelota se peina...Es un gol de otro partido, la verdad. Si la pelota esa la peina Mauro, estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, tampoco hay que hacer hincapié en detalles que sí definen las cosas, pero creo que lo más importante es seguir por el hilo de los primeros 20 minutos. Y tratar de prolongarlos durante todo el partido.

“Mentalmente tenemos que ser más sólidos y más fuertes”, consideró Carrillo.

- ¿Más allá del juego, faltó actitud para mantener esa línea?

- Yo no sé si es actitud lo que faltó. Para mí faltó más juego. Actitud...No es excusa pero la cancha estaba muy complicada. Hacía mucho calor. El cansancio se notó en la mayoría de los jugadores. Creo que actitud hubo. Lo que faltó fue juego. Fue animarse a hacer lo que veníamos haciendo. A lo que pide el cuerpo técnico. Ahora hay que hacer hincapié en eso. Lo vamos a mejorar, no tengo dudas. Los partidos también nos van a dar rodaje. Hay jugadores que recién están iniciándose en el equipo. Creo que hay que quedarse con esos primeros 20 minutos y seguir.

- ¿Es importante tener revancha rápido?

- Sin dudas. Es importante. Sabemos lo que es la Copa Argentina y lo difícil que es. Pero tenemos un plantel largo y veremos qué plantea el cuerpo técnico. Pero hay que seguir para adelante. Esto recién empieza y vamos a mejorar.