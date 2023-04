El bailarín español Joaquín Cortés permanece internado tras una descompensación

El bailarín, coreógrafo y actor español Joaquín Cortés permanecía hoy internado, a la espera de los resultados de los estudios que le realizaron luego de haber sido hospitalizado a raíz de una descompensación.

"Hace unos días estaba jugando con mis hijos y directamente me desvanecí; llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces, me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología", explicó Cortés a través de las redes sociales junto a una foto suya en la la cama del hospital.

"Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un 'holter' durante horas o días, aún no lo sé. Así que hasta que sepan qué me está pasando, agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes", señaló el popular bailarín de flamenco, de 54 años.

Cortés, quien formó parte de filmes como “La flor de mi secreto” y “Gitano”, entre otros, contó que el malestar viene desde hace un tiempo, ya que desde hacía semanas había comenzado a sentirse "bastante mal".

"Tenía tos, cansancio, dolor de cabeza y, aun así, estuve ensayando sin descanso durante semanas", recordó el artista que nació en el seno de una familia gitana, y remarcó también que tuvo un pequeño percance mientras conducía.

No obstante, el coreógrafo cumplió con sus compromisos tanto en el Teatro Real de Madrid como en el Liceu de Barcelona, según informó hoy medios españoles.

Sin embargo, debido a su actual situación, no podrá hacer lo mismo en el Kursaal de San Sebastián y en cuanto a esa situación el Cortés dijo: "Ahora tendría que estar bailando allí, pero por desgracia no ha sido posible. Siento a todas esas pero personas que como yo tenían tanta ilusión de estar juntos esta noche", concluyó.