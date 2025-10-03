Unión, ante Aldosivi, para defender la punta

cristian tarragona, la carta de gol de unión que va por más / x

La undécima fecha del Torneo Clausura se pondrá en marcha hoy, en lo que será una jornada que contará con tres partidos: Tigre vs. Defensa y Justicia; Unión vs. Aldosivi y Argentinos Juniors vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

El primer encuentro será a las 19, cuando el Matador reciba en Victoria a Defensa y Justicia con el objetivo de escalar a la primera posición de la Zona A.

Tanto el cuadro de Victoria como el Halcón de Varela tuvieron un buen arranque de campeonato, ya que ambos acumulan 15 puntos y aquel que se quede con los tres puntos podría terminar la fecha en la primera posición de la Zona A.

En la última fecha, Tigre venció como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Defensa y Justicia superó a Boca en condición de local.

Más tarde, a las 21:15, serán los otros dos partidos de la jornada. En el primero de ellos, el sorprendente Unión, que lidera en la Zona A con 17 puntos, buscará extender su invicto de seis partidos en el Torneo Clausura cuando reciba a Aldosivi, que solo tiene tres unidades y está cada vez más complicado con el descenso.

A la misma hora será el turno de Argentinos Juniors, que tiene 14 puntos y necesita seguir sumando de a tres para que no corra riesgo su clasificación a los playoffs y a la Copa Libertadores de 2026.

Su rival será Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene la misma cantidad de unidades que el equipo de La Paternal y está en el límite de los equipos que clasifican a los playoffs.