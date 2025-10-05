Caputo está en Washington para ajustar el swap de EE UU

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó ayer a Washington para encontrarse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el propósito de avanzar en la negociación de un swap de monedas por U$S20.000 millones.

El encuentro se daba a días de la reunión bilateral de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca, que está prevista para el 14 de este mes.

El ministro Caputo llegó a Estados Unidos acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili y al cierre de esta edición no circuló información respecto de los encuentros y la agenda a seguir.

La comitiva argentina mantendría reuniones con las autoridades del Tesoro para conversar acerca de cómo se ejecutaría el swap, el crédito stand-by y el rescate de los bonos.

En los últimos días, el funcionario de Trump mencionó avances significativos en las negociaciones, pero aclaró: “No estamos poniendo plata en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”.