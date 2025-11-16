Los bancarios cierran suba y básico de casi $2 millones

El sindicato La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, acordó con las cámaras del sector un nuevo acuerdo salarial sobre los sueldos de octubre, atado a la inflación, que fue de 2,3%. Así, el salario básico queda en $1.959.956,26.

El entendimiento, al que llegó el gremio con Abaprra, Adeba, ABA y el Banco Central, establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de noviembre. Esta actualización impacta en todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el nuevo aumento, el salario inicial del sector quedará por encima de los $1.950.000. El acuerdo también impactará en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre.

Hasta el momento, este monto totaliza en $1.747.233,21 en su categoría inicial, sujeta a ajustes por futuras subas salariales.