Código Penal: delitos imprescriptibles y sanciones más duras

“El que la hace las paga”, dijo la saliente ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Detalles de los puntos más importantes de la iniciativa
El Gobierno enviará al Congreso nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal, que endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito cuando se demuestra conducción imprudente, entre otros puntos.
“El que la hace las paga”, resumió ayer la ahora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa durante la presentación del proyecto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Uno de los principales detalles que remarcaron es que los delitos gravísimos, como abuso de menores, serán imprescriptibles.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó Bullrich. En la actualidad, cuando la pena no supera los 3 años el condenado no cumple toda con la condena.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Además, las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la perpetua será “para toda la vida”, se explicó.
Otro detalle: los delitos de corrupción van a tener penas gravísimas, de acuerdo al delito cometido. “Si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó Bullrich durante el anuncio.
Se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa, en definitiva, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas. Aquí los principales puntos:
-Violencia en el deporte y espectáculos masivos: el proyecto crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios en estos ámbitos. Tanto a quienes participan en peleas o disturbios como a quienes los organizan, promueven o encubren.
-Narcotráfico: se amplían y endurecen las herramientas para combatirlo. Abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o se involucre menores de edad.
-Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se busca recuperar dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas.
-Compra y venta de niños: se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a éste delito para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente a intermediarios y a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
-Delitos contra la familia: se incorporan nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protecció
-Tragedias viales: la conducción bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores.
-Medio ambiente: se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. Se introduce la figura de “ecocidio”.
-Agravantes frente a sujetos vulnerables: se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes sean contra menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
-Imprescriptibilidad en delitos graves: lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
-Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación.
-Violencia de género: se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo.
-Cibercrimen: la reforma incluye figuras penales específicas para abordar delitos del ámbito digital, como fraude informático, usurpación de identidad, grooming, difusión no consentida de imágenes íntimas y demás.
-Motochorros: se define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de moto vehículos, con agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones.
- Delitos de corrupción: cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, actualizan y endurecen su escala penal.
-Lavado de activos: refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales.
-Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en línea con las pautas de la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas (redes eléctricas, sistemas digitales, etc).
-Capítulo destinado a proteger el orden electoral: el proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia en procesos electorales. Sanciona toda conducta que distorsione el sufragio, altere la neutralidad durante la jornada de votación o dificulte el ejercicio del derecho al voto. Incorpora además delitos como la manipulación algorítmica, alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto.
