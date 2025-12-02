Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos

El escándalo que salpica al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, escribió ayer un nuevo capítulo, luego de que el juez federal Luis Armella ordenara 19 allanamientos en el marco de la denuncia penal que impulsó la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia.

Entre otros, los operativos tuvieron lugar en la sede de Sur Finanzas y en el Club Atlético Banfield. Lo que se investiga es un presunta maniobra de lavado de dinero que podría tener conexiones con el juego clandestino.

Por un lado, efectivos de la Policía Federal (PFA) encabezaron un operativo en la sede de la firma perteneciente a Vallejo, en el centro de Adrogué.

La empresa está bajo la lupa de la Justicia por operaciones sospechosas que incluirían el uso de 74 compañías falsas y un movimiento total de $72.342 millones. En plena pesquisa, Armella ordenó congelar todas las cuentas de Sur Finanzas y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Vallejo.

Actualmente, la financieria sponsorea al club Banfield. Antes también auspició a Barracas Central, que preside el hijo del “Chiqui” Tapia.

Entre otras cuestiones, se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación de Banfield. Según consta en la causa, se sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Uno de los ejes centrales de la causa gira en torno a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en Banfield y vendido al Juárez de México. La Justicia investiga si la operación fue utilizada como vehículo para operaciones irregulares.

Además, trascendió un listado de transferencias sospechosas que se hicieron a través de Sur Finanzas y en el que aparecen clubes como San Lorenzo, con $660 millones; Racing, con más de $100 millones, y Argentinos Juniors, con $200 millones transferidos.

Para los investigadores, la financiera llegó a mover un billón de pesos en una ruta del dinero en la que también se investigan conexiones con el juego ilegal.