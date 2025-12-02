Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes
Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata
Cavallo insiste en que el Gobierno le dé más libertad a la economía
Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata
“De ella no quiero hablar”: ¿Wanda Nara bajó a La Joaqui de “Los Personajes del Año”?
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato
El peor momento de Adriana Salgueiro: amenazada, acechada y con un botón antipánico
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
Bullrich renuncia a Seguridad: Adorni le agradeció por “el orden en las calles”
Reforma laboral: el Gobierno finalizó la redacción y ahora acelera las negociaciones
Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El escándalo que salpica al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, escribió ayer un nuevo capítulo, luego de que el juez federal Luis Armella ordenara 19 allanamientos en el marco de la denuncia penal que impulsó la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia.
Entre otros, los operativos tuvieron lugar en la sede de Sur Finanzas y en el Club Atlético Banfield. Lo que se investiga es un presunta maniobra de lavado de dinero que podría tener conexiones con el juego clandestino.
Por un lado, efectivos de la Policía Federal (PFA) encabezaron un operativo en la sede de la firma perteneciente a Vallejo, en el centro de Adrogué.
La empresa está bajo la lupa de la Justicia por operaciones sospechosas que incluirían el uso de 74 compañías falsas y un movimiento total de $72.342 millones. En plena pesquisa, Armella ordenó congelar todas las cuentas de Sur Finanzas y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Vallejo.
Actualmente, la financieria sponsorea al club Banfield. Antes también auspició a Barracas Central, que preside el hijo del “Chiqui” Tapia.
Entre otras cuestiones, se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación de Banfield. Según consta en la causa, se sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.
LE PUEDE INTERESAR
$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana
LE PUEDE INTERESAR
Código Penal: delitos imprescriptibles y sanciones más duras
Uno de los ejes centrales de la causa gira en torno a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en Banfield y vendido al Juárez de México. La Justicia investiga si la operación fue utilizada como vehículo para operaciones irregulares.
Además, trascendió un listado de transferencias sospechosas que se hicieron a través de Sur Finanzas y en el que aparecen clubes como San Lorenzo, con $660 millones; Racing, con más de $100 millones, y Argentinos Juniors, con $200 millones transferidos.
Para los investigadores, la financiera llegó a mover un billón de pesos en una ruta del dinero en la que también se investigan conexiones con el juego ilegal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí