Política y Economía |PRESENTACIÓN DE LA COALICIÓN CÍVICA ANTE LA PROCELAC

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Elisa Carrió apunta a un monotributista y una jubilada como supuestos testaferros del dirigente deportivo para intermediar en la compra de una lujosa mansión en Pilar

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

El impactante predio en Pilar por el que se involucra a Tapia / Web

2 de Diciembre de 2025 | 02:01
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sigue sumando problemas judiciales. Ayer, la Coalición Cívica (CC) que lidera Elisa Carrió, denunció por lavado de dinero a dos supuestos testaferros del dirigente deportivo. La presentación pone bajo la lupa la compra de una ostentosa mansión en Pilar por parte de un monotributista y una jubilada, cuyas capacidades económicas serían insuficientes para justificar tal adquisición y que habrían actuado como intermediarios de Tapia para blanquear fondos.

La acusación que encabezan Carrió, el titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso apunta contra Luciano Nicolás Pantano (monotributista, categoría G) y Ana Lucía Conte (jubilada), quienes serían los dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad en Villa Rosa (Pilar), compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.

“La mencionada dirección correspondería (...) a una quinta de grandes dimensiones, donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, señala el texto presentado ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que depende del Ministerio Público Fiscal.

El escrito judicial advierte: “Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior. Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica”.

En la CC sospechan que el predio le pertenecería a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. De hecho, al propio Pantano se lo relaciona con la institución madre del fúbtol argentino por ser el presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa. También es dirigente del Club Almirante Brown, de la Primera B Nacional y ha salido a respaldar públicamente a Tapia

“La maniobra descripta constituye prima facie una operación de adquisición y disimulación de bienes provenientes de un ilícito penal, mediante la interposición de personas y uso de una estructura societaria para otorgarles apariencia de origen lícito. Los antecedentes expuestos permiten sostener que los Sres. Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de l a persona jurídica Real Central S.R.L. como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, acusaron los dirigentes de la CC, que además sumaron un tuit de Carlos Tevez como prueba de que la propiedad estaría vinculada a Toviggino.

EL TEXTO DE TÉVEZ

En aquel mensaje publicado el 5 de marzo de 2024, Tévez alude a una serie de visitas frecuentes de Toviggino a Pilar, menciona una “colección de autos antiguos e importados” y refiere a “los bolsos que trajiste de Qatar y a los amistosos en China”.

Según los denunciantes, ese sugestivo texto del ídolo xeneize “puede ser la punta del ovillo para que la justicia investigue” una presunta trama de corrupción.

NEXO Y SOSPECHAS

Tal como surge de la presentación que Carrió y compañía hicieron en la Procelac, la firma a través de la que se habría adquirido la lujosa propiedad se fundó con un modesto capital de $300.000, hasta que en junio de 2024 amplió su objeto social e incorporó una sospechosa inyección de $58 millones. Esta operación se realizó justo antes de adquirir el predio en Pilar, lo que sugiere una supuesta maniobra para blanquear fondos.

Además, la denuncia menciona como nexo clave a Lucas Labbad. ExGerente General de Boca Juniors (durante la gestión de Daniel Angelici) y figura influyente en el fútbol, Labbad es además socio de Pantano en la empresa Mendoza Wines SA.

La denuncia sostiene que la asociación con Labbad permitió a Pantano “fortalecer su posicionamiento” y lo vinculó al “entorno directo del dirigente de alto nivel del fútbol argentino” (en referencia a Tapia), para quien se habría realizado la compra de la propiedad.

