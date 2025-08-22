San Carlos necesita volver al triunfo

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Villa San Carlos, que arrastra dos derrotas consecutivas en este Clausura de la B Metropolitana, se presenta esta noche en el Bajo Belgrano, para enfrentar desde las 20:30 a Excursionistas, en uno de los partidos adelantados de la décima fecha.
Dicho encuentro será arbitrado por Marcos Recalde y televisado por TyC Sports Play.
El Celeste, uno de los escoltas junto a Acassuso (con 15), pero en zona de Reducido a través de la tabla Anual, sabe que una victoria le hará recuperar la confianza que perdió en las últimas fechas, sobre todo en la anterior, después de ser goleado por Acassuso (4-2).
Para este partido, el entrenador Pablo Miranda no confirmó el equipo titular (lo hará momentos antes del inicio del partido), y sin embargo, todo parece indicar que se producirán los regresos del goleador Emanuel Zagert (cumplió con la fecha de suspensión) y de Matías Samaniego, que también dejó atrás la fecha de suspensión.
Los que saldrían del equipo serían Tomás Pérez y Alejandro Lugones. Los once elegidos de San Carlos serían con Tomás Akimenco; Felipe Guallama, Mauro Garraza, Franco Ojeda y Nicolás Benavídez; Angel Acosta, Juan Ignacio Silva, Francisco Cairo y Matías Samaniego; Emanuel Zagert y Luca Ferro.
Por el lado de Excursionistas, el defensor Matías Cahais, ex Boca y Racing, entre otros equipos, rescindió contrato con la entidad en común acuerdo y será a de las bajas del equipo.
Y para el cruce ante San Carlos, llega con dos triunfos consecutivos (1-0 a la UAI Urquiza y 2-1 sobre Real Pilar), y en zona de Reducido.
El probable equipo de Juan Carlos Kopriva sería con Nahuel Cajal; Thiago Schiavulli, Horacio Igarzábal, Francisco Abre y Mariano Arango; Gian Zoratti, Ian Vera, Nicolás Damiolini y Nicolás Velazco; Ezequiel Scaramuzzi y Juan Zárate.
Hoy también van a jugar Italiano-UAI Urquiza (17:35) y Argentino (Q)-San Martín (20).
