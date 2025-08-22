Contepomi confirmó el equipo de Los Pumas

Se viene la segunda presentación de Los Pumas, esta vez, en el estadio José Amalfitani, de Vélez. Y en ese sentido, el entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación que presentará el equipo argentino en el segundo compromiso del Rugby Championship, que será el próximo sábado frente a los poderosos All Blacks.

Contepomi realizará solo dos cambios con respecto al primer encuentro celebrado en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba: Mateo Carreras y Juan Martín González ingresarán por Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. El kickoff está pautado para las 18:10 y dicho encuentro se podrá ver a través de Disney+.

El head coach oficializó la nómina de jugadores que saldrá al campo con el objetivo de levantar cabeza luego de la derrota inicial por 41-22 en Córdoba y lograr la primera victoria ante los hombres de negro en suelo argentino.

Este nuevo partido ante Nueva Zelanda presenta una oportunidad única ya que, si bien Los Pumas han vencido a los All Blacks en tres ocasiones en los últimos años, nunca lo pudieron lograr como local y sería un regalo inmenso para los seguidores del rugby argentino que se acerquen al estadio José Amalfitani.

De acuerdo a la formación confirmada de Los Pumas, la misma tendrá estos protagonistas: 1) Mayco Vivas; 2) Julián Montoya (C), 3) Pedro Delgado, 4) Franco Molina, 5) Pedro Bubiola, 6) Pablo Matera, 7) Juan Martín González, 8) Joaquín Oviedo, 9) Gonzalo García, 10) Tomás Albornoz, 11) Mateo Carreras, 12) Santiago Chocobares, 13) Lucio Cinti, 14) Bautista Delguy y 15) Juan Cruz Malía.

Suplentes: 16) I. Ruiz, 17) N. Tetaz Chaparro, 18) J. Sclavi, 19) G. Petti, 20) M. Kremer, 21) S. Benítez Cruz, 22) S. Carreras y 23) J. Piccardo.

El partido que se desarrollará en nuestro país se presenta como el segundo duelo entre Argentina y Nueva Zelanda, de acuerdo a las estadísticas.

Por otro lado, Sudáfrica, campeón del mundo en las últims dos ediciones, se enfrenta a Australia a las 12:10 del mediodía en el otro partido de la segunda fecha del RCH.