La Ciudad |En la zona del cruce con el camino Centenario

Denuncian que hay vuelcos de la red cloacal al Arroyo Martín

14 de Septiembre de 2025 | 02:37
Vecinos de City Bell denunciaron que por la pérdida de un caño se produce una descarga de residuos cloacales al Arroyo Martín, generando olores intensos en toda la zona y posibles daños perjudiciales para la salud.

Según la denuncia, la pérdida de afluentes se produce a la altura de Camino Centenario y 457 desembocando en el río.

Según indicaron los vecinos, la pérdida está desde hace tiempo y ante varios reclamos todavía no tienen respuestas por parte de ABSA.

La descarga que se produce frente del Parque Ecológico, según indicó un vecino, manda “litros de agua al arroyo. Es como un manantial”, ironizó.

Los líquidos se estarían volcando de manera constante y sin ningún tipo de tratamiento previo al caudal del arroyo. Otro frentista de la localidad alertó: “Hace tiempo paso y vi que hay una tapa, no sé qué obra hidráulica hay que tira toda esa agua al arroyo”.

Los frentistas piden también al Municipio que efectúe los controles de saneamiento que corresponden. También exigen la reparación y supervisión de la cañería averiada para que el vertido de afluentes se resuelva de manera urgente.

CONTRASTE DE PAISAJE

Un vecino advirtió por el contraste de paisaje que cambia entre el parque Ecológico y el camino Centenario. “Del lado del Parque Ecológico ves el arroyo que está divino y del otro lado de Centenario ves el afluente que va directo al arroyo y después va a parar al río”, reclamó ante “el manantial” que produce la pérdida del caño averiado.

 

