Dólar en alza: prevén un impacto más fuerte en alquileres que en ventas

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Escuelas de la Ciudad asediadas por robos y actos vandálicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los operadores inmobiliarios estiman que la disparada del dólar, tanto del oficial como del blue, provocará una “retracción muy breve” en las operaciones de compra y venta de propiedades, pero advirtieron que el impacto puede ser mucho mayor en los alquileres.
Así lo evaluó el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) Mariano García Malbrán, para quien “lamentablemente” ese sector “ya se ha acostumbrado a las devaluaciones del peso argentino y, en consecuencia, al aumento del valor del dólar estadounidense”.
Por ese motivo, el empresario comentó que la reacción habitual del mercado “es una espontánea retracción muy breve en el tiempo, ya que no supera una semana o diez días. Y luego de ello, las operaciones inmobiliarias continúan su curso normal”. Antes, dijo, “ocurría que se interrumpían las negociaciones o se bajaban los importes ofrecidos por los potenciales compradores, pero hoy generalmente eso no ocurre”.
El directivo sostuvo que “puede ocurrir que quienes se encuentren en un proceso de tasación de su inmueble para ingresar al mercado de venta, sean advertidos que esta devaluación puede incidir en el precio de potenciales ofertas y que resultaría más atractivo salir al mercado en un valor más competitivo y, por ende, un poco más bajo”, señaló García Malbrán.
En cuanto a los alquileres, la situación es distinta: el dirigente comentó que teniendo en cuenta que muchos ya se pactan en dólares, la devaluación del tipo de cambio oficial y la disparada de dólar blue provocará que caigan algunas operaciones.
“Este cambio del valor del dólar puede determinar que los inquilinos evalúen el monto del alquiler a pagar en esa moneda. Y, si no tienen la certeza de poder pagar ese importe, directamente van a desistir de avanzar con la operación”, consideró el titular de Camesi.
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian que hay vuelcos de la red cloacal al Arroyo Martín
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: talleres, baile y más
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí