Dólar en alza: prevén un impacto más fuerte en alquileres que en ventas

Los operadores inmobiliarios estiman que la disparada del dólar, tanto del oficial como del blue, provocará una “retracción muy breve” en las operaciones de compra y venta de propiedades, pero advirtieron que el impacto puede ser mucho mayor en los alquileres.

Así lo evaluó el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) Mariano García Malbrán, para quien “lamentablemente” ese sector “ya se ha acostumbrado a las devaluaciones del peso argentino y, en consecuencia, al aumento del valor del dólar estadounidense”.

Por ese motivo, el empresario comentó que la reacción habitual del mercado “es una espontánea retracción muy breve en el tiempo, ya que no supera una semana o diez días. Y luego de ello, las operaciones inmobiliarias continúan su curso normal”. Antes, dijo, “ocurría que se interrumpían las negociaciones o se bajaban los importes ofrecidos por los potenciales compradores, pero hoy generalmente eso no ocurre”.

El directivo sostuvo que “puede ocurrir que quienes se encuentren en un proceso de tasación de su inmueble para ingresar al mercado de venta, sean advertidos que esta devaluación puede incidir en el precio de potenciales ofertas y que resultaría más atractivo salir al mercado en un valor más competitivo y, por ende, un poco más bajo”, señaló García Malbrán.

En cuanto a los alquileres, la situación es distinta: el dirigente comentó que teniendo en cuenta que muchos ya se pactan en dólares, la devaluación del tipo de cambio oficial y la disparada de dólar blue provocará que caigan algunas operaciones.

“Este cambio del valor del dólar puede determinar que los inquilinos evalúen el monto del alquiler a pagar en esa moneda. Y, si no tienen la certeza de poder pagar ese importe, directamente van a desistir de avanzar con la operación”, consideró el titular de Camesi.