La Ciudad |Filtros, frenos y suspensión, entre lo más demandado por los clientes en la Región

Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro

Mecánicos aseguran que bajó hasta un 40 por ciento la demanda de trabajo con respecto a otros años. Esta vez llevaron los vehículos más tarde y así resulta más difícil atender todos los pedidos

Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro

el arreglo mecánico varía de precio: el repuesto puede ir de $100.000 a $900.00 según el auto / el dia

16 de Enero de 2026 | 02:54
Edición impresa

En pleno recambio de quincena en el medio de la temporada estival, poner a punto el auto para salir a la ruta es una misión obligatoria y con altos costos.

En ese escenario, mecánicos de la Ciudad aseguran que desde octubre hasta enero inclusive se suele trabajar “a fondo” cuya consecuencia inmediata es una demanda difícil de cubrir.

No obstante, en esta temporada advirtieron que los trabajos comenzaron más tarde: “Lo que pasó este año fue que muchos se acercaron a en diciembre pidiendo reparaciones de último momento como sino supieran que las tenía que hacer”, indicó un mecánico local.

Lo que más se realiza en este tipo de trabajos son revisiones de frenos, aceites y filtros, y el estado de suspensión del vehículo. En cuanto a trabajos grandes, mecánicos optan por no realizarlos ante “los tareas urgentes”.

Vayamos a lo más importante: precios. Según mecánicos locales, depende exclusivamente “del modelo del auto” y “marca y calidad del repuesto”.

uno por uno: Trabajos y precios

“Un control general con limpieza y regule de frenos sale $100.000. El cambio de aceite, según cual se use, sale el semi-sintetico $50.000 y sintético $90.000. Además, los filtros están $10.000 y $15.000 de vehículos nacionales. Los autos llevan 4 filtros”, explicó un mecánico de calle 66 entre 21 y 22.

VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

En cuanto a los frenos, salen “$50.000 las pastillas de primera calidad y $60.000 mil de mano de obra. Además, para cambiar los discos son $60.000 de mano de obra extra más los discos que cambian mucho según el vehículo”, aseguró y agregó: “Amortiguadores delanteros salen $240.000 la mano de obra, y cuestan un promedio de 150 mil cada uno. Frenos traseros, rectificado de campanas, cintas de recambio, cilindros nuevos y liquido de frenos $150.000 mil de mano de obra y otros $150.000 de materiales”.

En tanto, un mecánico de calle 529 y 120, describió a EL DIA: “La demanda a último momento es tanta que tengo casi 30 autos en el día” y en cuanto a los arreglos más habituales, dijo: “Generalmente lo que es frenos, correa de distribución, aceites, entre otras cosas”.

Según el mecánico, “cambiar la correa de distribución sale $150.000”, pero puede variar según el auto: “Puede ir de $90.000 el repuesto a $200.000, según el auto”. El cambio de pastilla puede salir $40.000 de mano de obra, pero hay pastillas de $35.000 como de $900.000”.

El factor temperatura también influye en los arreglos y en las consultas: “Con el calor, empiezan a romperse mangueras. Muchos autos vienen por problemas en la tapa de cilindro. Son los arreglos más normales. Eso suele pasar por falta de prevención”.

En tanto, Nicolás, mecánico del taller de calle 9 entre 33 y 34, en contraste con las anteriores fuentes consultadas, notó que la demanda para a poner a punto el auto bajó hasta un 40 por ciento.

No obstante, en cuanto a precios, detalló: “Hacer la distribución puede salir entre $450.000 mil de un auto mediano hasta $900.000 una camioneta. En cuanto a la refrigeración, $380.000 un arreglo mínimo de un auto hasta $800.000 una camioneta. Frenos, un cambio de pastillas puede salir desde $150.000 a $700.000 según el auto. Y, el tren delantero -parrilla con rótula y amortiguador- desde $750.000 a $1.200.000”.

Adrián, mecánico especializado en la revisión de autos, contó que una opción antes de salir es el escaneo electrónico del vehículo. “El precio de este servicio es desde $80.000. Con eso se puede advertir si hay que cambiar un sensor, como está la bomba de nafta y toda la parte electrónica”, explicó a este diario.

Además, recomendó chequear el estado de las ruedas: “Que las cuatro gomas estén nuevas o, por lo menos a un 70 u 80 por ciento. Más que nada por el tema de las lluvias”, detalló y concluyó: “A eso sumale pastillas de freno nuevas, batería cargada y amortiguación. Todo eso tiene que estar 10 puntos para salir a la ruta”.

Se recomendó chequear el estado de las ruedas para evitar accidentes en los viajes en ruta

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

