El Mundo

Ola de frío azota Europa y deja cinco muertos en Francia

6 de Enero de 2026 | 15:31

Las temperaturas invernales provocaron caos este martes por segundo día en los transportes en varias zonas de Europa, en particular en Francia, donde cinco personas murieron el lunes por una nevada y una ola de frío.

El lunes tres personas murieron en accidentes causados por el hielo en el suroeste de Francia, informaron las autoridades, y un taxista falleció en el hospital después de desviarse hacia el río Marne en la región de París, según el portal DW.

Otro conductor también perdió la vida el lunes al este de París tras una colisión con un vehículo. En la capital francesa, la nevada del lunes convirtió buena parte de las aceras en pistas de hielo obligando a los peatones a moverse por las traicioneras calles y adoquines helados.

La vista de París cubierto de nieve era “realmente extraordinaria”, declaró la guía turística Valeria Pitchouguina. Pero el hielo complicó su intento de guiar al grupo por las empinadas escaleras hacia Montmartre. Al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, el termómetro cayó a -12,5 °C durante la noche en Norfolk, en el este de Inglaterra.

Países Bajos registró temperaturas por debajo de -10 °C que paralizaron los trenes el martes por la mañana. “La noche pasada fue la más fría del invierno hasta ahora”, informó la oficina meteorológica británica, con casi todo el Reino Unido en alerta por nieve y hielo.

Cientos de vuelos cancelados

El aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam experimentó un segundo día de cancelaciones, con más de 400 vuelos anulados el martes. Los aviones volvieron a despegar desde Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, y Aberdeen, en el noreste de Escocia, después de que el frío obligara a cerrar ambos aeropuertos el lunes.

Varios aeropuertos franceses más pequeños fueron cerrados el martes, según el Ministerio de Transporte. Pero los principales aeropuertos de París, Orly y Charles de Gaulle, permanecieron abiertos sin vuelos anulados.

Sin embargo, el miércoles, las compañías aéreas tendrán que cancelar algunos de sus vuelos en esos aeropuertos parisinos debido a una nueva nevada, anunció el martes el ministro de Transporte, Philippe Tabarot. Hungría también afronta un segundo día nevadas el martes, con algunas carreteras y ferrocarriles intransitables, especialmente en el noreste.

 

