Zelenski condiciona las elecciones a un alto el fuego

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que el país solo celebrará elecciones cuando existan “garantías de seguridad” y se haya alcanzado un “alto el fuego” con Rusia. “Pasaremos a las elecciones cuando estén todas las garantías necesarias. Es muy sencillo: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones”, señaló en una rueda de prensa en línea.

Zelenski reaccionó así a una versión que indicaba que Kiev evaluaba convocar comicios y un referéndum sobre un eventual acuerdo de paz antes de mediados de mayo por presión de Estados Unidos. El mandatario negó que Washington haya condicionado su apoyo en materia de seguridad a la realización de elecciones.

Desde el oficialismo subrayaron que, bajo la ley marcial vigente desde el inicio de la invasión rusa, no es posible organizar ni comicios ni referendos. Además, remarcaron que el “terror ruso” continúa y no hay señales claras de un fin cercano del conflicto.