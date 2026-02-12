Tractorazo en Madrid contra el acuerdo UE -Mercosur

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Miles de agricultores y ganaderos, acompañados por cientos de tractores, colapsaron ayer el centro de Madrid para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Las columnas partieron desde distintos puntos y confluyeron entre la plaza Colón y el Ministerio de Agricultura con consignas como “No Mercosur, no nuestra ruina” y “El campo español no se vende”. Según la prefectura, participaron 367 tractores y unos 2.500 manifestantes.
Las organizaciones convocantes denuncian que el tratado generará “competencia desleal” y pondrá en riesgo la soberanía alimentaria. “Si el sector primario cae, afectará a todos los ciudadanos”, advirtió Miguel Ángel Aguilera, de Unaspi. En el Congreso, el presidente Pedro Sánchez defendió el pacto como una “extraordinaria noticia” y prometió compensaciones y salvaguardas si hay daños al sector.
Para Argentina, el acuerdo -firmado en enero de 2026- apunta a duplicar exportaciones a la UE en una década, con fuertes beneficios para carne, miel y vinos, además de atraer inversiones y facilitar el acceso a tecnología europea.
