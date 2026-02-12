Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |TRAS EL FALLO DE LA CORTE

Detuvieron a Uberti por el caso Antonini Wilson

12 de Febrero de 2026 | 03:07
Edición impresa

El extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, Claudio Uberti, fue detenido ayer y trasladado al penal federal de Ezeiza, donde deberá cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión. La medida llegó luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra el exfuncionario, acusado de haber intervenido en el ingreso al país de US$790.550 sin declarar, dinero que llevaba en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.

El venezolano —que permanece prófugo— arribó junto a Uberti en la madrugada del 4 de agosto de 2007 en un vuelo privado, facturado a la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa). Cuando el escaner de la Policía Aeroportuaria detectó los fajos con billetes, Wilson alegó que eran “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija y ver los billetes verdes, el venezolano respondió que eran unos US$60.000. Al contarlos, resultaron ser US$790.550, que -ante el FBI- admitiría que eran para financiar la campaña electoral del kirchnerismo.

Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Nunca fue a retirar el dinero y no se presentó ante la Justicia argentina que, sin éxito, reclamó su extradición.

En el juicio se acreditó además que Uberti fue directamente a la Quinta de Olivos a informar a Néstor Kirchner lo sucedido. Algo que él mismo declaró ante el tribunal.

El exfuncionario también está implicado en la causa “Cuadernos”, donde declaró como arrepentido que entregaba bolsos con dinero a Néstor Kirchner y que Cristina Kirchner estaba al tanto de los hechos, según surge de su acuerdo de colaboración homologado ante el Tribunal Oral Federal 7.

El extitular del Occovi trabajaba junto al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su detención se produjo luego de que la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazara el último recurso de la defensa por cuestiones formales: el incumplimiento de la Acordada 4/2007, que fija los parámetros sobre cómo deben sustanciarse las presentaciones ante el máximo tribunal de Justicia.

Con esta decisión, quedó firme la condena de prisión efectiva de Uberti. Además, se confirmaron las condenas en suspenso contra cuatro funcionarios aduaneros: Rosa García Santillán, Guillermo Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra, quienes fueron considerados encubridores del intento de contrabando. Las penas oscilan entre 10 meses y un año de prisión en suspenso.

 

