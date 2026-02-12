En el ámbito educativo, un paro fuera del ciclo

El paro en el ámbito educativo, en el que coincidieron los gremios de la docencia Provincial y de la Universidad, tuvo ayer una repercusión condicionada por la falta de actividad plena en ambos sistemas.

Según apuntaron fuentes de la UNLP, la medida habría afectado ayer algunas clases para ingresantes al sistema de colegios secundarios y de algunas facultades. No hubo relevamientos, no datos oficiales sobre el alcance, que se presumía leve.

El objetivo era estimular la participación docente en las protestas contra el proyecto de reforma laboral y la movilización al Congreso Nacional.

En el sistema Provincial los docentes volvieron a la escuela, pero sin clases. Los exámenes empiezan a tomar el calendario tras el fin de semana largo de carnaval. “El acatamiento fue grande”, le dijo a este diario una fuente gremial platense sobre la adhesión a la medida convocada por el Frente Gremial. Hoy y mañana, apuntó, habrá que ir a la escuela para asistir a “jornadas institucionales” de capacitación y preparación del ciclo lectivo.