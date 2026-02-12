El comedor universitario arranca el año: el menú costará $2.800

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
El Comedor Universitario de la UNLP reabrirá el miércoles 18 de febrero y ya está en marcha la venta de tickets para estudiantes e ingresantes 2026 que quieran almorzar, cenar o retirar viandas en las sedes habilitadas.
El servicio se retoma en coincidencia con el inicio de los cursos de nivelación y forma parte de las políticas de bienestar estudiantil que buscan garantizar el acceso a la alimentación durante el ciclo académico. Este año, el menú costará $2.800 en ventanilla y contará con un subsidio del 60 por ciento por parte de la casa de estudios.
Desde la Universidad remarcaron que quienes no estén en condiciones económicas de afrontar ese costo podrán solicitar la Beca del Comedor y acceder al servicio sin cargo.
El sistema funcionará en varias sedes distribuidas en la Ciudad: Malvinas (50 entre 116 y 117), Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (44 Nº 733 entre 9 y 10), Club Everton (14 entre 63 y 64) y Reforma Universitaria (120 entre 61 y 62). En todos los casos, los tickets ya pueden adquirirse y permitirán utilizar el servicio a partir de la fecha de reapertura.
El turno noche continuará bajo modalidad de vianda, con retiro únicamente entre las 17 y las 19 horas en las sedes de Reforma Universitaria y Malvinas Argentinas. En estos casos, el ticket debe comprarse previamente en la sede elegida.
La compra se realiza de manera presencial: de lunes a jueves entre las 8 y las 14, y los viernes o último día hábil de la semana de 8 a 13. Desde la organización indicaron que los tickets se venden con una semana de anticipación.
Quienes utilicen el comedor por primera vez en el año deberán presentar certificado de ingresante 2026 o constancia de alumno regular, junto con DNI o pasaporte para completar la inscripción.
El Comedor Universitario es un dispositivo clave de acompañamiento de la UNLP, ya que promueve la permanencia estudiantil al garantizar una alimentación nutritiva y a precio accesible.
