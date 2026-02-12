Lacunza advirtió por la suba de la inflación

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
El ex ministro de Economía Hernán Lacunza advirtió por el actual nivel de suba de precios planteando que “la inflación se hace pegajosa” y puso en duda una desaceleración hasta un dígito anual durante el presente mandato de Javier Milei.
Lacunza marcó una señal de alerta sobre la persistencia del grado de alza en los precios y la reciente crisis institucional en el sistema estadístico nacional.
Para el economista, aunque se logró bajar el ritmo inflacionario en el último tiempo, el tramo final hacia la estabilidad total será el más complejo de transitar al expresar que “es más fácil bajar de 20% a 2% que de 2% a 0%” sosteniendo que “a partir de esos niveles la inflación se hace pegajosa e inercial, siendo mucho más persistente”.
Al analizar el dato de enero (2,9%) señaló que “la inflación fue un poco superior a lo que esperábamos” y planteó que “solo con el equilibrio fiscal la inflación va a tardar muchos años en bajar más”, considerando que el Gobierno debería estudiar sumar otras herramientas.
Se mostró escéptico con el descenso del proceso desinflacionario a un mayor grado que el actual: “va a ser difícil que haya una inflación de un dígito en este mandato”, basándose en la experiencia de procesos de estabilización previos.
Remarcó que las idas y vueltas con la metodología y el cambio en la conducción del INDEC tuvieron un costo innecesario para el país.
