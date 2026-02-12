Reclamo por el cierre de los baños en la Estación

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Usuarios del servicio ferroviario y taxistas que se mueven por la zona de la estación de trenes de 1 y 44 expresan su malestar por la clausura de los baños de la estación de trenes de La Plata desde hace, al menos, diez días.
“No hay explicaciones” por parte de las autoridades, según indicó ayer una pasajera que expuso su reclamo por la extensión que lleva el cierre de los sanitarios.
Frente a la puerta de los baños puede verse una valla plástica. En los reclamos que recibió este diario hay coincidencia con respecto a que sólo eso se ve. No hay cartelería oficial que informe los motivos ni una posible fecha de reapertura, lo que complica a cientos de pasajeros que utilizan a diario la terminal ferroviaria.
“Es un problema de todos los días. Hay gente que viene desde lejos, baja del tren y no tiene dónde ir al baño. Nadie te dice nada, están cerrados y listo”, expresó otro usuario habitual del tren, molesto por la falta de respuestas.
La queja se repite entre quienes aguardan en los andenes o circulan por el hall principal. “Vengo de trabajar y el viaje dura más de una hora. Llegás y lo primero que necesitás es el baño, pero hace días que está todo cerrado”, contó otra pasajera. Los taxistas que operan en las inmediaciones de la estación también usan los baños. “Para nosotros es fundamental. Pasamos muchas horas acá y tampoco tenemos acceso. Hace más de diez días que están clausurados y nadie da explicaciones”, señaló un chofer. Otro conductor remarcó que la situación se volvió insostenible: “Es una estación grande, con muchísimo movimiento. No puede ser que no haya baños habilitados para la gente ni para quienes trabajamos acá”, dijo.
