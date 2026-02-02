Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CAYÓ ANTE BRENTFORD Y SIGUE TERCERO

El Aston Villa del Dibu perdió como local

2 de Febrero de 2026 | 00:30
Edición impresa

El Aston Villa, con los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía como titulares, cayó como local por 1 a 0 ante Brentford, en el marco de la vigésimo cuarta fecha de la Premier League. Los dirigidos por el español Unai Emery llegaban a este encuentro con tres victorias al hilo, dos en UEFA Europa League ante el Red Bull Salzsburgo de Austria y Fenerbache de Turquía y una ante el Newcastle United por el certamen caser.

Tras lo que fue la goleada 4-0 del Arsenal al Leeds en Elland Road este sábado, el Aston Villa necesitaba ganar para mantenerse a cuatro puntos del líder y ser escolta junto al Manchester City.

Sin embargo, fue una jornada adversa en Villa Park para los londinenses que contaron con la presencia del arquero argentino Martínez y su compatriota mediocampista Buendía.

Tras lo que fue la expulsión directa del delantero Kevin Schade que dejó al Brentford con 10 jugadores a los 42 minutos del primer tiempo, el panorama parecía ser bueno para los de Birmingham pero, tan solo tres minutos después, el burkinés Dango Ouattara marcó el 1-0 para los visitantes.

Desde su campo, el defensor neerlandés Sepp Van den Berg metió un pelotazo largo a la espalda de su compatriota Ian Maatsen, con destino a la carrera de Ouattara que metió el buscapié ante el achique del arquero Martínez pero el intento fue interceptado por el español Pau Torres, con la fortuna de que la pelota le volvió a Ouattara que definió alto y cruzado para poner el único gol del encuentro.

 

LE PUEDE INTERESAR

Alcaraz: juventud, ese divino tesoro

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Cetré vuelve al Pincha, ¿se queda o lo negocian?

El Pincha quiere seguir firme con su andar en el torneo

El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino

Boca y el sabor del reencuentro

Una picadura cambió los planes de Zaniratto

Sin Nacho Fernández, el Lobo buscará la victoria ante Aldosivi

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Últimas noticias de Deportes

Boca y el sabor del reencuentro

Debut correcto y aplausos para el Ruso en Boca

Central y River se repartieron los puntos

Mil rebotes, gol anulado y la polémica de la noche
Espectáculos
La China contra Wanda, capítulo mil: ahora, se enfrentan en la televisión
Historia: Ca7riel y Paco ganaron el Grammy
Al documental de Melania le va bien en la taquilla
Dafoe presentó su película en el Malba y fue a La Bombonera
El director de “Requiem para un sueño”, criticado por hacer película con IA
Policiales
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
VIDEO. Una fuga de un instituto de menores se hizo viral
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Otorgan una medida cautelar por una obra frenada
Política y Economía
Extraordinarias 2026: arrancan con temas calientes
Fuerte cruce por la baja de la edad de imputabilidad
Por alimentos, en enero la inflación superaría el 2%
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
La Ciudad
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La UNLP recibirá este año un 15% menos de ingresantes extranjeros: 6 de cada 10 siguen eligiendo Medicina
Todo listo para el inicio de los cursos de ingreso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla