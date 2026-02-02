El Aston Villa del Dibu perdió como local

El Aston Villa, con los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía como titulares, cayó como local por 1 a 0 ante Brentford, en el marco de la vigésimo cuarta fecha de la Premier League. Los dirigidos por el español Unai Emery llegaban a este encuentro con tres victorias al hilo, dos en UEFA Europa League ante el Red Bull Salzsburgo de Austria y Fenerbache de Turquía y una ante el Newcastle United por el certamen caser.

Tras lo que fue la goleada 4-0 del Arsenal al Leeds en Elland Road este sábado, el Aston Villa necesitaba ganar para mantenerse a cuatro puntos del líder y ser escolta junto al Manchester City.

Sin embargo, fue una jornada adversa en Villa Park para los londinenses que contaron con la presencia del arquero argentino Martínez y su compatriota mediocampista Buendía.

Tras lo que fue la expulsión directa del delantero Kevin Schade que dejó al Brentford con 10 jugadores a los 42 minutos del primer tiempo, el panorama parecía ser bueno para los de Birmingham pero, tan solo tres minutos después, el burkinés Dango Ouattara marcó el 1-0 para los visitantes.

Desde su campo, el defensor neerlandés Sepp Van den Berg metió un pelotazo largo a la espalda de su compatriota Ian Maatsen, con destino a la carrera de Ouattara que metió el buscapié ante el achique del arquero Martínez pero el intento fue interceptado por el español Pau Torres, con la fortuna de que la pelota le volvió a Ouattara que definió alto y cruzado para poner el único gol del encuentro.