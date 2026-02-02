El Aston Villa del Dibu perdió como local

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Van a la Justicia por la falta de agua en la Región y buscan frenar aumentos
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Cavallo advirtió sobre la “necesidad” de reactivar el mercado interno
Cerró enero con tasas altas: ¿alcanza para mantener el dólar a raya?
El peligro que no se ve: por qué el Río de la Plata puede ser más riesgoso que el Mar Argentino
El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72
Luna “de Nieve” o “del Lobo”, un fenómeno que generó curiosidad
Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable
VIDEO. Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Encontraron a una mujer sin vida en una humilde casa de Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Aston Villa, con los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía como titulares, cayó como local por 1 a 0 ante Brentford, en el marco de la vigésimo cuarta fecha de la Premier League. Los dirigidos por el español Unai Emery llegaban a este encuentro con tres victorias al hilo, dos en UEFA Europa League ante el Red Bull Salzsburgo de Austria y Fenerbache de Turquía y una ante el Newcastle United por el certamen caser.
Tras lo que fue la goleada 4-0 del Arsenal al Leeds en Elland Road este sábado, el Aston Villa necesitaba ganar para mantenerse a cuatro puntos del líder y ser escolta junto al Manchester City.
Sin embargo, fue una jornada adversa en Villa Park para los londinenses que contaron con la presencia del arquero argentino Martínez y su compatriota mediocampista Buendía.
Tras lo que fue la expulsión directa del delantero Kevin Schade que dejó al Brentford con 10 jugadores a los 42 minutos del primer tiempo, el panorama parecía ser bueno para los de Birmingham pero, tan solo tres minutos después, el burkinés Dango Ouattara marcó el 1-0 para los visitantes.
Desde su campo, el defensor neerlandés Sepp Van den Berg metió un pelotazo largo a la espalda de su compatriota Ian Maatsen, con destino a la carrera de Ouattara que metió el buscapié ante el achique del arquero Martínez pero el intento fue interceptado por el español Pau Torres, con la fortuna de que la pelota le volvió a Ouattara que definió alto y cruzado para poner el único gol del encuentro.
LE PUEDE INTERESAR
Alcaraz: juventud, ese divino tesoro
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí