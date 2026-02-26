Lanús va por la gloria ante Flamengo en el Maracaná

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lanús y Flamengo se miden desde las 21.30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de vuelta, de la final de la Recopa Sudamericana. El Granate llega con una ventaja ínfima, tras vencer en La Fortaleza 1-0 con gol de Rodrigo Castillo. Esta noche aritra el uruguayo Gustavo Tejera, y televisa ESPN.
Los dirigidos Filipe Luís necesitan dar vuelta el resultado adverso sufrido en la ida. El Mengao, que viene de ganar sus últimos cuatro partidos en el ámbito local (contando Brasileirao y Torneo Carioca) sabe que no tiene otra opción que ganarle al Granate para al menos forzar el alargue y los penales.
Los del sur del Gran Buenos Aires, que no jugaron por el Torneo Apertura teniendo en cuenta la cercanía con este partido, ya sabe lo que es festejar en el Maracaná: en los cuartos de la pasada Copa Sudamericana el equipo del Sur empató 1-1 con Fluminense e hizo valer la victoria conseguida en la Fortaleza para clasificarse a las semis.
De esta manera, Lanús buscará dar el golpe en tierras cariocas, ante un rival que saldrá desde el inicio a revertir el resultado negativo de la semana pasada.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
LE PUEDE INTERESAR
Vélez igualó con Riestra pero sigue bien arriba
LE PUEDE INTERESAR
Barracas dio el golpe ante Tigre con gol de Bruera
Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.
Árbitro: Gustavo Tejera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí