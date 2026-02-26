Lanús va por la gloria ante Flamengo en el Maracaná

Lanús y Flamengo se miden desde las 21.30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de vuelta, de la final de la Recopa Sudamericana. El Granate llega con una ventaja ínfima, tras vencer en La Fortaleza 1-0 con gol de Rodrigo Castillo. Esta noche aritra el uruguayo Gustavo Tejera, y televisa ESPN.

Los dirigidos Filipe Luís necesitan dar vuelta el resultado adverso sufrido en la ida. El Mengao, que viene de ganar sus últimos cuatro partidos en el ámbito local (contando Brasileirao y Torneo Carioca) sabe que no tiene otra opción que ganarle al Granate para al menos forzar el alargue y los penales.

Los del sur del Gran Buenos Aires, que no jugaron por el Torneo Apertura teniendo en cuenta la cercanía con este partido, ya sabe lo que es festejar en el Maracaná: en los cuartos de la pasada Copa Sudamericana el equipo del Sur empató 1-1 con Fluminense e hizo valer la victoria conseguida en la Fortaleza para clasificarse a las semis.

De esta manera, Lanús buscará dar el golpe en tierras cariocas, ante un rival que saldrá desde el inicio a revertir el resultado negativo de la semana pasada.

ficha técnica

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Árbitro: Gustavo Tejera.