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El Mundo |Los principales índices bursátiles cerraron en baja

Wall Street cae por la suba del petróleo y la guerra entre EE UU e Irán

Wall Street cae por la suba del petróleo y la guerra entre EE UU e Irán
14 de Marzo de 2026 | 02:03
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Wall Street finalizó la semana con pérdidas en sus indicadores más relevantes, en medio del agravamiento de la guerra en Medio Oriente y el fuerte incremento del precio del petróleo.

El índice S&P 500 retrocedió 0,60% y cerró en 6.632,35 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cayó 0,93% hasta ubicarse en 22.103,70 unidades. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average registró una baja de 0,25% y terminó la jornada en 46.560,84 puntos.

Con estos resultados, el mercado bursátil estadounidense acumuló su tercera semana consecutiva en terreno negativo.

El petróleo supera los US$100

La tensión geopolítica impulsó los precios del crudo a niveles que no se observaban desde hacía meses. El barril de Brent superó los 100 dólares y cerró en 103,14, con una suba diaria de 2,7% y un aumento cercano al 40% en lo que va del mes.

En tanto, el petróleo estadounidense avanzó 3,1% y se ubicó en 98,71 dólares, acumulando un incremento mensual aproximado del 46%.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo, se convirtió en un punto clave de la crisis luego de que Irán endureciera su control en la zona.

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Advertencias de Trump y temor por el suministro global

La situación se intensificó tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que podría aplicar represalias “muy duras” contra Irán en los próximos días.

En paralelo, autorizó de manera temporal la compra de petróleo ruso por parte de India para aliviar las preocupaciones sobre el abastecimiento global.

Desde la Agencia Internacional de Energía (AIE) alertaron que el conflicto podría derivar en la mayor interrupción del suministro mundial de crudo registrada hasta el momento.

A la incertidumbre internacional se sumaron datos económicos que reflejan una moderación del crecimiento en Estados Unidos. Según el Departamento de Comercio, el PBI avanzó a un ritmo anualizado de 0,7% en el último trimestre, afectado por el cierre parcial del gobierno durante 43 días en el otoño boreal.

En enero, el gasto de los consumidores creció 0,4%, al igual que los ingresos. La inflación anual alcanzó 2,8%, mientras que el índice subyacente llegó a 3,1%, su nivel más alto en casi dos años.

La Reserva Federal continúa monitoreando de cerca la evolución de los precios, en particular el impacto de la energía sobre la inflación y el crecimiento.

Confianza en baja

El aumento del costo del petróleo alimentó el temor a un traslado de precios al resto de la economía, lo que podría afectar la recuperación global. En ese marco, la confianza de los consumidores cayó al nivel más bajo del año, según la Universidad de Michigan.

Sin embargo, el mercado laboral mostró señales dispares: las ofertas de empleo treparon a casi siete millones en enero, superando las expectativas de los analistas.

En el plano corporativo, las tecnológicas y compañías de consumo registraron desempeños variados. Adobe perdió 5,9% tras anunciar que su CEO dejará el cargo una vez que se designe a su sucesor. Meta Platforms, en tanto, postergó el lanzamiento de su modelo de inteligencia artificial Avocado al menos hasta mayo.

Ulta Beauty se desplomó 13,5% luego de presentar resultados trimestrales por debajo de lo previsto y un aumento de los gastos operativos. En contrapartida, Charles Schwab, Eli Lilly y Philip Morris International lograron subas de entre 1,2% y 2,5%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a 4,28%, por encima del 3,97% que registraba antes del inicio de la guerra.

 

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