Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |SEÑALES DE PRUDENCIA MONETARIA ANTE EL CONFLICTO BÉLICO

La Fed se inclina por congelar las tasas de interés

La Fed se inclina por congelar las tasas de interés

Archivo

16 de Marzo de 2026 | 02:53
Edición impresa

La próxima reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos estará marcada por la creciente tensión en Medio Oriente. Analistas y mercados esperan que el organismo mantenga sin cambios las tasas de interés mientras evalúa el impacto económico de la guerra, especialmente sobre la inflación energética.

El comité de política monetaria del banco central se reunirá mañana martes y el miércoles para definir el rumbo del costo del dinero. Actualmente, la tasa de referencia se ubica en un rango de entre 3,50% y 3,75%, nivel al que llegó tras tres recortes consecutivos realizados a fines del año pasado. Desde entonces, el organismo que preside Jerome Powell ha optado por la cautela.

Incluso antes del estallido del conflicto el 28 de febrero, varios responsables del banco central se inclinaban por mantener las tasas estables durante algunos meses más con el objetivo de consolidar la desaceleración de la inflación. En enero, el índice de precios se ubicó en 2,8%, todavía por encima del objetivo del 2% que persigue la Fed.

EL PROBLEMA DE LOS PRECIOS

Según explicó Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Estados Unidos, el país lleva ya cinco años sin alcanzar una estabilidad de precios plena, lo que limita el margen de maniobra del banco central frente a shocks externos.

La guerra ha agravado ese panorama. El conflicto mantiene tensionado el suministro energético en el Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha impulsado al alza el precio del petróleo. Cada jornada de hostilidades aumenta los costos de producción para las empresas y refuerza el riesgo de un nuevo repunte inflacionario.

Como consecuencia, los inversores comenzaron a revisar sus previsiones sobre el calendario de recortes de tasas. Hasta hace pocas semanas el mercado esperaba una primera baja hacia junio o julio, pero ahora muchos analistas estiman que el movimiento podría retrasarse al menos hasta octubre, de acuerdo con las proyecciones recogidas por la herramienta FedWatch de CME Group.

LE PUEDE INTERESAR

Estados Unidos y China reactivan el diálogo comercial en París

LE PUEDE INTERESAR

Bolsonaro sigue en terapia intensiva

La postura prudente del banco central contrasta con las presiones políticas. El presidente Donald Trump insiste en reclamar una flexibilización monetaria inmediata para abaratar el crédito y estimular la economía, en momentos en que el país se acerca a un nuevo ciclo electoral.

El desafío para la Fed es complejo. Tasas altas ayudan a contener los precios, pero también encarecen el financiamiento y enfrían la actividad. Tasas bajas, en cambio, impulsan el consumo y el empleo, aunque pueden reavivar la inflación. Si ambos problemas aparecen al mismo tiempo, el banco central queda atrapado en un escenario cercano a la estanflación. “Los responsables de la política monetaria están en una posición delicada”, explicó Nicole Cervi, de Wells Fargo. Según la especialista, el organismo deberá equilibrar el impacto de la inflación energética con señales de debilitamiento en el mercado laboral.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT

Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Últimas noticias de El Mundo

Irán estrenó misil: entre una lluvia de amenazas

Cautela global ante el plan de Trump para el paso de Ormuz

Dubái intenta mantener su “aura” de lugar seguro

Firme llamado del Papa para detener la guerra
Policiales
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Deportes
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”
La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT
Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla