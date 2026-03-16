La Fed se inclina por congelar las tasas de interés

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La próxima reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos estará marcada por la creciente tensión en Medio Oriente. Analistas y mercados esperan que el organismo mantenga sin cambios las tasas de interés mientras evalúa el impacto económico de la guerra, especialmente sobre la inflación energética.
El comité de política monetaria del banco central se reunirá mañana martes y el miércoles para definir el rumbo del costo del dinero. Actualmente, la tasa de referencia se ubica en un rango de entre 3,50% y 3,75%, nivel al que llegó tras tres recortes consecutivos realizados a fines del año pasado. Desde entonces, el organismo que preside Jerome Powell ha optado por la cautela.
Incluso antes del estallido del conflicto el 28 de febrero, varios responsables del banco central se inclinaban por mantener las tasas estables durante algunos meses más con el objetivo de consolidar la desaceleración de la inflación. En enero, el índice de precios se ubicó en 2,8%, todavía por encima del objetivo del 2% que persigue la Fed.
Según explicó Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Estados Unidos, el país lleva ya cinco años sin alcanzar una estabilidad de precios plena, lo que limita el margen de maniobra del banco central frente a shocks externos.
La guerra ha agravado ese panorama. El conflicto mantiene tensionado el suministro energético en el Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha impulsado al alza el precio del petróleo. Cada jornada de hostilidades aumenta los costos de producción para las empresas y refuerza el riesgo de un nuevo repunte inflacionario.
Como consecuencia, los inversores comenzaron a revisar sus previsiones sobre el calendario de recortes de tasas. Hasta hace pocas semanas el mercado esperaba una primera baja hacia junio o julio, pero ahora muchos analistas estiman que el movimiento podría retrasarse al menos hasta octubre, de acuerdo con las proyecciones recogidas por la herramienta FedWatch de CME Group.
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La postura prudente del banco central contrasta con las presiones políticas. El presidente Donald Trump insiste en reclamar una flexibilización monetaria inmediata para abaratar el crédito y estimular la economía, en momentos en que el país se acerca a un nuevo ciclo electoral.
El desafío para la Fed es complejo. Tasas altas ayudan a contener los precios, pero también encarecen el financiamiento y enfrían la actividad. Tasas bajas, en cambio, impulsan el consumo y el empleo, aunque pueden reavivar la inflación. Si ambos problemas aparecen al mismo tiempo, el banco central queda atrapado en un escenario cercano a la estanflación. “Los responsables de la política monetaria están en una posición delicada”, explicó Nicole Cervi, de Wells Fargo. Según la especialista, el organismo deberá equilibrar el impacto de la inflación energética con señales de debilitamiento en el mercado laboral.
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