El Mundo |ESCALAN LOS ATAQUES

Drones iraníes impactan en el consulado de EEUU en Dubái

Fuego en torno del consulado de EE UU en Dubai / Captura de video

4 de Marzo de 2026 | 02:02
Edición impresa

El consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado por un presunto dron iraní que impactó en un estacionamiento junto al edificio diplomático y provocó un incendio. Así lo confirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, declaró Rubio desde Washington.

Videos geolocalizados y verificados por CNN mostraron una columna de humo negro elevándose sobre la zona del consulado, visible desde varios puntos de la ciudad.

Más tarde, la Oficina de Medios de Dubái informó en la red social X que el fuego —provocado por un “incidente relacionado con un dron”— fue extinguido y que no se registraron heridos.

ATAQUES CONTRA EMBAJADAS Y BASES OCCIDENTALES

El incidente se produjo en medio de una serie de ataques contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Medio Oriente.

Horas antes, dos drones impactaron contra la embajada estadounidense en Riad, capital de Arabia Saudita, provocando un incendio limitado y daños materiales menores, aunque sin víctimas.

Irán también lanzó un ataque con drones contra la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, en lo que constituye el primer ataque directo contra instalaciones de aliados europeos de Washington desde el inicio de la escalada militar.

Las autoridades británicas y chipriotas señalaron que los daños fueron acotados y que no hubo víctimas.

El episodio generó preocupación en las capitales europeas ante la posibilidad de que el conflicto se expanda más allá de Medio Oriente. Hasta ahora, la mayoría de los ataques se concentraban en la región del Golfo, pero la ofensiva sobre la base británica en Chipre marca una ampliación del escenario de la guerra hacia territorio vinculado a la Unión Europea.

ADVERTENCIA A CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato más de una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Rubio explicó que Washington está organizando vuelos chárter, opciones de evacuación militar y ampliando los vuelos comerciales para facilitar la salida de los ciudadanos estadounidenses.

“Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y una ampliación de las opciones de vuelos comerciales. Necesitamos saber dónde están los estadounidenses que requieren ayuda y tener su información de contacto”, señaló el jefe de la diplomacia.

BOMBARDEOS EN TEHERÁN

El ataque en Dubái se produce en el cuarto día de una ofensiva militar a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, que incluye bombardeos sobre centros de mando y objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

Durante la jornada, cazas israelíes y estadounidenses bombardearon distintos puntos de Teherán, incluidos edificios del aparato político del régimen.

Según medios iraníes, uno de los objetivos fue la institución encargada de elegir al futuro líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Khamenei, muerto en el primer día del conflicto.

El ejército israelí informó además que atacó la sede de la presidencia iraní, oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y plantas de producción de misiles balísticos.

La guerra, iniciada el sábado tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ya dejó más de 780 muertos en territorio iraní, según datos de la Media Luna Roja local que aún no pudieron ser verificados de manera independiente.

