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Deportes |CARRILLO, PALACIOS Y MEZA PODRÍAN INICIAR EN EL ONCE

Estudiantes define el equipo con regresos

Estudiantes define el equipo con regresos

El plantel ultima detalles para recibir a Flamengo / Prensa Edelp

28 de Abril de 2026 | 03:19
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A la espera de la confirmación del equipo para recibir a Flamengo en el Estadio UNO, Estudiantes tendrá hoy su última práctica, donde Alexander Medina terminará de ajustar los detalles El cruce ante el último campeón de la Copa Libertadores asoma como una prueba de peso para medir el presente del equipo y empezar a marcar el rumbo en el Grupo A.

Con ese escenario por delante, el Cacique y su cuerpo técnico saben que no hay demasiado margen para especular. Por eso, para la noche del miércoles, la idea es poner en cancha lo mejor que tiene a disposición y apostar por una formación con mayoría de titulares, dejando atrás la rotación que aplicó el fin de semana frente a Talleres.

En ese sentido, todo indica que el DT volverá a contar con varias piezas importantes. Entre los regresos más esperados aparecen Guido Carrillo y Tiago Palacios. Ambos se perfilan para meterse nuevamente entre los titulares y aportar peso específico en un partido que exigirá jerarquía y eficacia.

Otro de los futbolistas que cuenta con grandes chances de regresar al equipo es Eric Meza. El lateral derecho dejó atrás las molestias físicas que lo obligaron a salir ante Instituto y podría recuperar su lugar en la defensa en reemplazo de Eros Mancuso.

En la mitad de la cancha, la dupla conformada por Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi se mantendría sin modificaciones, luego de haberse consolidado como una sociedad confiable en el equilibrio del equipo. La incógnita pasa por el tercer volante: Gabriel Neves corre con chances de continuar, aunque Alexis Castro también asoma como alternativa para meterse en la estructura inicial.

Por último, otra de las dudas que buscará resolver Medina en la práctica final está en el frente de ataque, donde todavía resta definir quién acompañará a Guido Carrillo.

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