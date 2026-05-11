Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |PESADILLA EN ALTAMAR

El crucero del hantavirus inició su evacuación final en Canarias

Con vuelos sanitarios y cuarentenas obligatorias, 94 personas dejaron Tenerife tras el brote que causó tres muertes

El crucero del hantavirus inició su evacuación final en Canarias

Pasajeros con trajes protectores azules suben a un micro militar tras ser evacuados en Tenerife / AFP

11 de Mayo de 2026 | 03:44
Edición impresa

La larga pesadilla del crucero MV Hondius comenzó a llegar a su fin ayer, cuando 94 pasajeros y tripulantes iniciaron desde Tenerife el regreso a sus países tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos y mantuvo en alerta sanitaria a varios gobiernos y organismos internacionales. La operación de evacuación, coordinada por España junto a la Organización Mundial de la Salud, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y continuará hoy lunes con los últimos vuelos de repatriación.

El barco, que había partido el 1 de abril desde Ushuaia rumbo a la Antártida y luego hacia el Atlántico, quedó envuelto en una crisis internacional después de que varios pasajeros comenzaran a presentar síntomas compatibles con el virus Andes, la única variante de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas. Hasta ahora, la OMS confirmó seis casos positivos y otros dos sospechosos, además de tres muertes: un matrimonio neerlandés y una pasajera alemana.

El desembarco en Tenerife se realizó en pequeños grupos. Los pasajeros fueron trasladados en lanchas desde el barco, que permaneció fondeado sin atracar en el puerto industrial de Granadilla de Abona, hasta tierra firme.

Desde allí, bajo controles sanitarios permanentes, fueron derivados al aeropuerto de Tenerife Sur para abordar vuelos especiales organizados según cada nacionalidad.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, destacó que la operación se desarrolló “con total normalidad y total seguridad”. Sin embargo, Francia informó que uno de sus ciudadanos evacuados presentaba síntomas que obligaron a extremar la vigilancia sanitaria.

Los españoles fueron los primeros en abandonar el barco y fueron trasladados en vehículos especiales de la Unidad Militar de Emergencias hacia Madrid, donde permanecerán aislados en un hospital militar. También partieron vuelos hacia Francia, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Turquía y Países Bajos. El lunes despegarán los últimos aviones, incluidos los destinados a Australia y Holanda.

LE PUEDE INTERESAR

El duro relato del único argentino en el MV Hondius

LE PUEDE INTERESAR

Crisis sanitaria en un barco turístico en el Caribe

“RIESGO BAJO”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, viajó especialmente a Tenerife para seguir el operativo y volvió a insistir en que “el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo”. Aun así, la mayoría de los pasajeros fueron considerados contactos estrechos de alto riesgo y deberán cumplir cuarentenas preventivas en sus países.

 

Los españoles fueron los primeros en abandonar el barco

 

Mientras tanto, el Hondius se prepara para abandonar Canarias rumbo a Países Bajos con unos 30 tripulantes a bordo, cerrando así un episodio que convirtió un exclusivo viaje polar en una emergencia sanitaria seguida con preocupación en todo el mundo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Confirman la compra de armas no letales para uso de agentes municipales

Preparan un “tarifazo” en el boleto del tren

El caso Adorni divide al Gobierno y crece el costo político de sostenerlo

Vence el congelamiento de precios de YPF

Expectativa por el tratamiento de la licitación de los micros en el Concejo

Aguante, Gimnasia: el Lobo está en Cuartos

Un mano a mano con historia

Séptimo triunfo al hilo del Lobo y ahora va por River en el Monumental
Últimas noticias de El Mundo

“Ya no se reirán más”: Trump cargó duro contra Irán

Moscú y Kiev se acusan de violar el alto el fuego

China espera medir fuerzas con Trump en una cumbre clave

El premier Starmer bajo fuego en Reino Unido
Policiales
Tolosa violenta: con el delito estallado, hubo otro baleado
Dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo
Ataque a machetazos en el microcentro platense
El supuesto acosador de alumnas se presentó en la sede de la comisaría 5ª
Ya le había disparado a una pareja y ahora golpeó a otra: cayó en Romero
Información General
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Desafiaron el mar en plena ciclogénesis y debieron ser rescatados
Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Deportes
Aguante, Gimnasia: el Lobo está en Cuartos
Este Lobo sorprendente se supera en cada alegría
Séptimo triunfo al hilo del Lobo y ahora va por River en el Monumental
No hubo línea de tres y el Pata puso a Seoane como titular
Un mano a mano con historia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla