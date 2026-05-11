El crucero del hantavirus inició su evacuación final en Canarias

El caso Adorni divide al Gobierno y crece el costo político de sostenerlo
El caso Adorni divide al Gobierno y crece el costo político de sostenerlo
Confirman la compra de armas no letales para uso de agentes municipales
No levanta el comercio platense: la actividad lleva 13 trimestres en baja
El excesivo ruido que enferma: decibeles por encima de lo recomendado
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
La eliminación de Boca dejó heridas profundas, enojo y crisis
Dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo
Las podas excesivas y la necesidad de contar con un censo forestal
Surgen más implicados y revelaciones por las coimas durante el cepo
Son cuatro las listas que se presentan en el Colegio de Abogados de La Plata
Fuerte repudio de la CGT al ataque con molotov contra un sindicato
Expectativa por el tratamiento de la licitación de los micros en el Concejo
Viajes, bronca y conflicto sin freno: fuerte cruce entre taxistas y ubers
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con vuelos sanitarios y cuarentenas obligatorias, 94 personas dejaron Tenerife tras el brote que causó tres muertes
La larga pesadilla del crucero MV Hondius comenzó a llegar a su fin ayer, cuando 94 pasajeros y tripulantes iniciaron desde Tenerife el regreso a sus países tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos y mantuvo en alerta sanitaria a varios gobiernos y organismos internacionales. La operación de evacuación, coordinada por España junto a la Organización Mundial de la Salud, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y continuará hoy lunes con los últimos vuelos de repatriación.
El barco, que había partido el 1 de abril desde Ushuaia rumbo a la Antártida y luego hacia el Atlántico, quedó envuelto en una crisis internacional después de que varios pasajeros comenzaran a presentar síntomas compatibles con el virus Andes, la única variante de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas. Hasta ahora, la OMS confirmó seis casos positivos y otros dos sospechosos, además de tres muertes: un matrimonio neerlandés y una pasajera alemana.
El desembarco en Tenerife se realizó en pequeños grupos. Los pasajeros fueron trasladados en lanchas desde el barco, que permaneció fondeado sin atracar en el puerto industrial de Granadilla de Abona, hasta tierra firme.
Desde allí, bajo controles sanitarios permanentes, fueron derivados al aeropuerto de Tenerife Sur para abordar vuelos especiales organizados según cada nacionalidad.
La ministra de Sanidad española, Mónica García, destacó que la operación se desarrolló “con total normalidad y total seguridad”. Sin embargo, Francia informó que uno de sus ciudadanos evacuados presentaba síntomas que obligaron a extremar la vigilancia sanitaria.
Los españoles fueron los primeros en abandonar el barco y fueron trasladados en vehículos especiales de la Unidad Militar de Emergencias hacia Madrid, donde permanecerán aislados en un hospital militar. También partieron vuelos hacia Francia, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Turquía y Países Bajos. El lunes despegarán los últimos aviones, incluidos los destinados a Australia y Holanda.
LE PUEDE INTERESAR
El duro relato del único argentino en el MV Hondius
LE PUEDE INTERESAR
Crisis sanitaria en un barco turístico en el Caribe
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, viajó especialmente a Tenerife para seguir el operativo y volvió a insistir en que “el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo”. Aun así, la mayoría de los pasajeros fueron considerados contactos estrechos de alto riesgo y deberán cumplir cuarentenas preventivas en sus países.
Los españoles fueron los primeros en abandonar el barco
Mientras tanto, el Hondius se prepara para abandonar Canarias rumbo a Países Bajos con unos 30 tripulantes a bordo, cerrando así un episodio que convirtió un exclusivo viaje polar en una emergencia sanitaria seguida con preocupación en todo el mundo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí