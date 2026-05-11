El crucero del hantavirus inició su evacuación final en Canarias

La larga pesadilla del crucero MV Hondius comenzó a llegar a su fin ayer, cuando 94 pasajeros y tripulantes iniciaron desde Tenerife el regreso a sus países tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos y mantuvo en alerta sanitaria a varios gobiernos y organismos internacionales. La operación de evacuación, coordinada por España junto a la Organización Mundial de la Salud, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y continuará hoy lunes con los últimos vuelos de repatriación.

El barco, que había partido el 1 de abril desde Ushuaia rumbo a la Antártida y luego hacia el Atlántico, quedó envuelto en una crisis internacional después de que varios pasajeros comenzaran a presentar síntomas compatibles con el virus Andes, la única variante de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas. Hasta ahora, la OMS confirmó seis casos positivos y otros dos sospechosos, además de tres muertes: un matrimonio neerlandés y una pasajera alemana.

El desembarco en Tenerife se realizó en pequeños grupos. Los pasajeros fueron trasladados en lanchas desde el barco, que permaneció fondeado sin atracar en el puerto industrial de Granadilla de Abona, hasta tierra firme.

Desde allí, bajo controles sanitarios permanentes, fueron derivados al aeropuerto de Tenerife Sur para abordar vuelos especiales organizados según cada nacionalidad.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, destacó que la operación se desarrolló “con total normalidad y total seguridad”. Sin embargo, Francia informó que uno de sus ciudadanos evacuados presentaba síntomas que obligaron a extremar la vigilancia sanitaria.

Los españoles fueron los primeros en abandonar el barco y fueron trasladados en vehículos especiales de la Unidad Militar de Emergencias hacia Madrid, donde permanecerán aislados en un hospital militar. También partieron vuelos hacia Francia, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Turquía y Países Bajos. El lunes despegarán los últimos aviones, incluidos los destinados a Australia y Holanda.

“RIESGO BAJO”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, viajó especialmente a Tenerife para seguir el operativo y volvió a insistir en que “el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo”. Aun así, la mayoría de los pasajeros fueron considerados contactos estrechos de alto riesgo y deberán cumplir cuarentenas preventivas en sus países.

Los españoles fueron los primeros en abandonar el barco

Mientras tanto, el Hondius se prepara para abandonar Canarias rumbo a Países Bajos con unos 30 tripulantes a bordo, cerrando así un episodio que convirtió un exclusivo viaje polar en una emergencia sanitaria seguida con preocupación en todo el mundo.