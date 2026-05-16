ADIP-Unidos de Olmos, para alquilar balcones

Después de una semana sin actividad oficial, debido a las inclemencias del tiempo, esta tarde a partir de las 15 se disputará en forma íntegra la octava fecha del torneo Apertura que organiza la Liga Amateur, en sus divisiones mayores.

Sin dudas que el partido más importante de la fecha, que tendrá encima todas las miradas, se jugará en Villa Castells (10 y 485). Allí, ADIP, puntero absoluto con 21 unidades (ganó las siete primeras fechas y reúne puntaje ideal), recibe a Unidos de Olmos, el vigente tricampeón y actualmente uno de los escoltas con 19 unidades.

Para muchos, es una final anticipada, teniendo en cuenta el nivel de juego que vienen ofreciendo los dos equipos y la realidad de ambos en la tabla de posiciones.

El otro escolta es Brandsen, que buscará mantenerse a la expectativa cuando enfrente al Círculo Cultural Tolosano en 528 bis y 115.

La jornada contempla además estos partidos: Polideportivo Gonnet vs. Nueva Alianza (501 y 141); For Ever vs. San Lorenzo (21 y 78); Peñarol vs. CRIBA (39 y 203); CRISFA vs. Fomento (14 y 71); Alumni vs. Estrella (70 y 148) y Las Malvinas vs. Everton (528 y 140).

ARGENTINO JUVENIL VA POR MÁS

La octava fecha del Apertura de Primera B también tendrá varios destacados. Por ejemplo, Argentino Juvenil, puntero e invicto, enfrenta a Talleres, en 66 y 174. El resto de la jornada, que comenzará a las 15, tendrá los siguientes partidos: Romerense vs. Asociación Iris (168 y 517); La Plata FC. vs. Comunidad Rural (25 y 514); Defensores (CB) vs. CF. Ringuelet (7 y 480); San Martín vs. 5 de Mayo (58 y 145); Porteño vs. Expreso Rojo (Masantonio y Alsina, Ensenada); Tricolores vs. Villa Montoro (18 y 460) y Curuzú vs. Villa Lenci (411 y 21 A, Villa Elisa).

ATENEO DEFIENDE DE LA PUNTA

Ateneo Popular, líder de Primera C, recibe en 117 y 532 a Gonnet. Además, Universitario vs. NV. Argüello (60 y 126); Unidos del Dique vs. DIVE (47 y 192); Los Dragones vs. Banco Provincia (415 bis y 117, Villa Elisa) y San Juan (B) vs. 9 de Julio (515 y 146).