Rusia intensifica la caza de opositores en Europa

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Desde que comenzó la guerra en Ucrania en 2022, Rusia intensificó sus operaciones encubiertas contra opositores y aliados de Kiev en Europa, según denuncian servicios de inteligencia occidentales y documentos judiciales revelados por la agencia AP. La ofensiva ya incluye presuntos planes de asesinato, espionaje, sabotajes e intimidaciones en varios países del continente.
Uno de los casos más alarmantes es el de Vladimir Osechkin, activista ruso exiliado en Francia y fundador de un proyecto que denuncia abusos en cárceles rusas. Vive bajo protección policial permanente desde 2022, cuando las autoridades francesas recibieron información sobre un posible atentado en su contra. Según documentos judiciales, un grupo de ciudadanos rusos vigiló su vivienda en Biarritz durante horas en abril de 2025, tomando fotos y grabando videos como parte de una supuesta preparación para asesinarlo. “Si no fuera por ellos, probablemente me habrían matado”, afirmó Osechkin.
Los servicios de inteligencia europeos sostienen que Moscú amplió el perfil de sus objetivos: ya no solo persigue desertores o exespías, sino también activistas, opositores políticos y simpatizantes extranjeros de Ucrania.
“Hay autorización política”, aseguró un alto funcionario europeo citado bajo anonimato.
En Lituania, las autoridades frustraron dos presuntos planes: uno contra el activista ruso Ruslan Gabbasov y otro contra el lituano Valdas Bartkevičius, conocido por sus campañas de apoyo a Ucrania. Gabbasov descubrió un rastreador Apple AirTag oculto en su auto y luego fue advertido por la policía de que un sicario armado lo esperaba cerca de su casa. “No puedo desaparecer. Eso es exactamente lo que quieren”, sostuvo.
Bartkevičius, por su parte, denunció un plan para colocar una bomba en su buzón.
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Los fiscales lituanos acusaron a 13 personas de siete países de integrar redes vinculadas a la inteligencia militar rusa y al crimen organizado.
Alemania también desbarató supuestos planes para atacar al director de una empresa armamentística que abastece a Ucrania y a un militar ucraniano. En Polonia, fue detenido un hombre acusado de preparar un atentado contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. En España, el piloto ruso desertor Maxim Kuzminov fue asesinado en 2024 y agentes rusos aparecen como principales sospechosos.
Según investigadores occidentales, estas acciones forman parte de una campaña más amplia de desestabilización atribuida al Kremlin, que incluiría casi 200 episodios de sabotaje, incendios provocados y operaciones clandestinas en Europa desde el inicio de la invasión a Ucrania.
Aunque muchos planes fueron frustrados, los servicios de inteligencia creen que Moscú busca sembrar miedo entre sus críticos y desgastar a las fuerzas de seguridad europeas.
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