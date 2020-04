“Dijo que los dólares iban a perder valor por un embargo”

Martina (66) recibió el llamado telefónico en su casa, en inmediaciones del hospital San Martín, “a la hora de la siesta”. Era una joven que simuló ser una de sus nietas. “Me saludó diciendo `hola abuela, soy tu nieta mayor`. Dijo que estaba en un Banco con un amigo que es gerente, quien le había avisado que los dólares iban a perder valor por un embargo de Estados Unidos al Banco Nación”.

Luego, “quería que le dijera cuántos dólares tengo en casa y los números de los billetes, porque era necesario que pudieran conservar su actual valor. Le dije que no tengo dólares, que sólo me quedaban 1.000 pesos de mi jubilación y que la única plata que tengo en el Banco es la que voy a cobrar cuando me pagan”.

La respuesta incomodó a su interlocutora: “se escuchaba como si estuviera escribiendo apurada en el teclado de una computadora e insistía a cada instante `bueno, dame igual los números de los billetes`. Entonces, sentí de fondo la voz de un hombre que le decía `listo, ya está, dejá a esa vieja de mierda`. Entonces, la chica me cortó la comunicación”.

La jubilada dijo que cuando la chica le pedía los números de los dólares “sospeché que podría tratarse de un cuento del tío. Lo conformé más tarde cuando llamé a mi nieta de 19 años”.