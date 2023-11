VIDEO. Madrugada de descontrol, peleas y alcohol frente a Gobernación: "Queremos dormir", dicen los vecinos

Una madrugada de descontrol se vivió este viernes en pleno centro de La Plata. Los vecinos están hartos y aseguran que todas las semanas, desde el jueves y durante todo el fin de semana, ocurre la misma situación.

Hoy, por caso, denunciaron que cerca de las 5 de la mañana "se armó una batalla campal". Aseguran que tuvo que intervenir la policía y hasta los efectivos debieron recurrir a los gases lacrimógenos.

"Son todos pibes menores de edad que salen del boliche de 53 y 6 y están borrachos, por eso se pelean", sostuvo uno de los frentistas, quien además agregó que "los vecinos de 53 entre 5 y 6 no podemos dormir y estamos frente a la Casa de Gobierno. No sé como el Gobernador puede dormir".

"No soy de ningún partido político, no defiendo ningún partido, sólo quiero poder dormir en paz para ir a trabajar todos los días al día siguiente y así poder pagar los impuestos", se quejó, indignada, una mujer por los reiterados desmanes que se producen en su cuadra. "Cansados estamos los vecinos de hacer denuncias y no queda en nada", manifestó.

Según contó, hoy acudieron al lugar más de 5 patrulleros, y los efectivos tuvieron que intervenir por las peleas entre los chicos que se generaron una vez que el boliche cerró. Algunos de ellos, según se aprecia en los videos que enviaron, son egresados secundarios por las vestimentas que llevan puestas, que dan cuenta de los números de promociones.

También se solicitó la presencia de una ambulancia "porque a uno de los chicos le dieron un terrible golpe", dijo otro vecino, que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, al igual que el resto de los denunciantes. "Esto ocurre todas las santas noches cuando en el boliche cierran las puertas a las 5 de la mañana. Dejan a todos los menores de edad afuera, borrachos, haciendo destrozos", agregó.